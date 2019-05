Renda 2018: Què és la casella 475 de la Renda i per a què serveix?

Renda 2018: Què és la casella 475 de la Renda i per a què serveix?

La campanya de la Renda 2018 ja està en marxa i els contribuents poden accedir a l'esborrany i presentar la seva declaració per telèfon o per internet.

Per fer la Renda via web hi ha tres vies d'identificació: a través del servei Cl@ve PIN, mitjançant el certificat o DNI electrònic o amb l'anomenat número de referència.

Aquest número de referència es pot demanar a l'Agència Tributària aportant el valor d'una casella de la declaració de l'any anterior, la 475. Es tracta de la casella que correspon amb la 'Base liquidable general sotmesa a gravamen'. La sol·licitud es pot realitzar a través del portal de l'Agència Tributària o de la seva app.

Els contribuents també la poden obtenir en les oficines de l'Agència Tributària, sol·licitant una cita prèvia. Aquest tràmit es realitza des de l'apartat "Contacti amb nosaltres", des de la seu electrònica, a "Tràmits destacats", "Cita prèvia" o des del banner disponible a la pàgina d'inici del web.

El número també apareix en les dades fiscals que l'Agència Tributària pugui haver remès al contribuent per correu postal.

Aquells que no van presentar la declaració l'any passat no han de preocupar-se per la casella. En el moment de sol·licitar el número de referència a l'AEAT, aquests poden introduir els cinc últims dígits del codi IBAN del seu compte corrent operatiu l'any 2018.

En introduir la xifra de la casella 475, cal saber que ha de ser separant els números sencers dels decimals amb una coma i sense cap símbol. Després d'això, s'ha de prémer el botó 'Obtenir referència'.

Es podran sol·licitar fins a 10 referències per NIF al dia.