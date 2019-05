Els 9 rols belBin

Per què uns equips de treball tenen èxit i altres fracassen? Aquesta pregunta plantejada per l'equip directiu del Henley Business School va ser el germen de la investigació encarregada al Dr. Meredith Belbin l'any 1969. Per fer front a aquest repte es va envoltar d'un equip multidisciplinari: Bill Hartston, matemàtic i mestre internacional d'escacs; Jeanne Fisher, antropòloga que havia estudiat tribus de Kenya, i Roger Mottram, psicòleg ocupacional. Aquest va ser l'origen d'una llarga investigació que va permetre al Dr. Belbin publicar el 1981 la seva Teoria de Rols d'Equip Belbin, possiblement una de les més importants en el camp de la psicologia i amb una àmplia repercussió en la gestió d'equips de treball.

Segons aquesta teoria, dins d'un equip s'identifiquen 9 rols, cadascun dels quals exhibeix una sèrie de punts forts i de limitacions. La conjugació de diferents rols és el que dona riquesa a un equip, d'aquí la importància per a qualsevol directiu o responsable d'equips de dominar, si no la pròpia teoria, la pràctica d'aquesta teoria per aconseguir que un grup de treball funcioni com un rellotge. I és que ja ho va dir el mateix Belbin: «Simplement ajuntar diverses persones i esperar que treballin com un equip no és suficient». El doctor Belbin va observar que un equip no és un conjunt de persones adscrites a determinats llocs de treball, sinó una congregació de persones on cada un d'ells té un paper que és comprès per la resta de membres. Els membres d'un equip negocien entre si el repartiment de rols i exerceixen de manera més eficaç aquells que els són més naturals.

D'altra banda, en el pla individual és útil i necessari dominar els rols propis per saber aprofitar-los. Cada persona pot exercir una mitjana de tres o quatre rols, depenent de la situació i el context. Conèixer els papers d'un mateix és la clau per obtenir el major rendiment possible de les seves fortaleses i per minimitzar les seves debilitats. No obstant això, per identificar aquests rols i conèixer-se un mateix, no n'hi ha prou amb mirar-se a un mirall. Cal una observació externa i imparcial, ja que els rols es manifesten durant l'activitat grupal i l'autodiagnòstic es fa complicat. Quins són els 9 rols Belbin d'equip?

- Coordinador (rol social): És la persona que mostra un comportament madur, segur de si mateix i té dots de bon comunicador. Promou la presa de decisions i és el que organitza el treball i coordina els esforços del grup.

- Cohesionador (rol social): Com el seu nom indica, és una persona que vetlla pel bon clima dins de l'equip, és cooperador, empàtic i diplomàtic. És un bon mediador en qualsevol conflicte o enfrontament.

- Investigador de recursos (rol social): És una persona generalment extravertida, encarregada de generar contactes i tots els beneficis que això implica. Si es necessita informació de l'exterior, aquest n'és l'encarregat.

- Cervell (rol mental): És la creativitat en persona, imaginatiu i gens ortodox. És una font d'idees i solucions per a l'equip.

- Especialista (rol mental): Aporta qualitats i coneixements clau sobre la tasca que desenvolupa l'equip, és l'integrant que domina el sector.

- Monitor avaluador (rol mental): Sempre s'està replantejant el mètode i les accions realitzades per intentar obtenir millors resultats.

- Implementador (rol d'acció): És capaç de convertir els plans, les idees i les estratègies en accions definides i concretes. És disciplinat i eficient.

- Impulsor (rol d'acció): Treballa sota pressió i té molta iniciativa i coratge. És el que mou l'equip, el que dona energia i ritme. És reptador i pot exercir massa pressió sobre els altres.

- Finalitzador (rol d'acció): Com el seu nom indica, el seu paper és que les tasques es facin amb l'estàndard de qualitat exigit en el termini exigit. És treballador a consciència, responsable, acurat i un perfeccionista.