Agromillora mostra els espais de recerca de varietats vegetals

L'Associació Nacional d'Obtentors Vegetals (ANOVE) ha visitat aquesta setmana les instal·lacions d'Agromillora, una de les empreses associades que es dedica a la millora vegetal i que es troba situada a Sant Sadurní d'Anoia. Com a informació de context, ANOVE és l'associació sense ànim de lucre que agrupa les companyies i els centres d'investigació d'Espanya dedicats a la generació de valor afegit en el sector agroalimentari a través de la investigació, el desenvolupament i l'explotació de noves varietats vegetals.

Durant la visita, la directora general d'Agricultura i Ramaderia, Elisenda Guillaumes, va destacar la importància de les tasques d'investigació que realitzen les empreses dedicades a la millora vegetal que «han aconseguit donar resposta a la demanda dels consumidors i respectar, al mateix temps, la sostenibilitat econòmica i mediambiental de tota la cadena alimentària». Guillaumes va destacar que «l'agricultura ha de ser sostenible i innovadora i, per tal d'aconseguir-ho, l'administració i els obtentors han de treballar units».

La visita als vivers i al laboratori de multiplicació vegetal in vitro de la finca El Rebato d'Agromillora va permetre a ANOVE compartir les últimes tècniques de millora vegetal, que s'estan impartint a Catalunya, una de les comunitats més rellevants en producció de fruiters. Per la seva banda, la directora d'ANOVE, Elena Saenz, va posar de manifest que «gràcies a la millora vegetal, podem comptar amb fruites amb més sabor, de colors cada vegada més atractius i amb un cicle de vida més llarg». En aquest sentit, Saenz va afirmar que «Catalunya realitza una aposta decidida per a la investigació i el desenvolupament de noves varietats vegetals i, actualment, és un referent en la producció de pomera, perer i presseguer», tenint en compte que hi ha 100.322 hectàrees de superfície cultivada de fruiters, repartides per províncies: 58% a Lleida, 36% a Tarragona, 4% a Girona i 2% a Barcelona.