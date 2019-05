Comença la campanya per reduir els incendis als boscos de ribera catalans

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) ha iniciat la campanya per prevenir els incendis forestals que tenen el seu origen en els boscos de ribera. S'ha previst actuar sobre uns 380 quilòmetres per reduir el risc d'ignició que suposa la propagació del foc pel borrissol que produeixen els arbres de ribera, sobretot el pollancre o l'àlber, segons el DARP.

Agricultura detalla alguns incidents que han tingut lloc en les darreres setmanes: el cap de setmana passat es va produir un incendi a Torres de Segre, a la comarca del Segrià, que va afectar una superfície de 7,92 hectàrees d'un bosc de ribera. També s'han produït dos petits incendis més a Lleida relacionats amb el borrissol. L'operatiu del DARP està format per personal de les quatre unitats del Servei de Prevenció d'Incendis Forestals, a través del Grup Especial de Prevenció d'Incendis Forestals (GEPIF), encarregades de dur a terme els treballs de ruixat amb aigua per compactar el borrissol i reduir el risc d'ignició, i uns 50 agents del cos d'Agents Rurals de les diferents comarques, que duran a terme el seguiment dels 360 punts localitzats. Aquests efectius comptaran amb la col·laboració de l'Agrupació de Defensa Forestal (ADF), que actuaran a les comarques de Barcelona i a la Catalunya Central.



Detalls de la campanya

El Departament apunta que aquesta campanya es va iniciar com a pla pilot l'any 2011 a les riberes de Lleida. Actualment es duu a terme en zones predeterminades a les comarques de la Catalunya Central (Anoia, Solsonès, Bages, Berguedà i Osona), Lleida (Noguera i Segrià), Barcelona (Baix Llobregat, Garraf, Maresme, Vallès Occidental, Vallès Oriental i Alt Penedès) i Terres de l'Ebre (Montsià, Baix Ebre i Ribera d'Ebre). Les actuacions es fan especialment en les zones amb més afluència de gent, com carreteres o àrees recreatives. Agricultura remarca que l'objectiu de la campanya és la prevenció de danys personals i materials, sense oblidar la importància biològica d'aquests espais. El Departament alerta que cal tenir en compte que les riberes són corredors biològics on habiten multitud d'espècies de fauna, especialment ocells, que en aquesta època inicien el període reproductor. També s'eviten danys a propietats privades, plantacions forestals i cultius d'arbres fruiters. Els treballs de la campanya consisteixen en dues mesures: l'aplicació d'aigua per eliminar la inflamabilitat de les masses cotonoses de borrissol, i el precintament de les àrees recreatives amb acumulació de borrissol.