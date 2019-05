Congrés internacional de primer nivell

La primera acció com a fundació és l'organització de la segona edició del Cork in Science and Applications que es farà al Museu del Suro de Palafrugell el 22 i 23 de maig. L'objectiu és posar en comú el coneixement i nous projectes de la mà d'experts procedents d'indrets com Portugal, Itàlia i Canadà. Es preveu arribar al centenar de persones entre ponents i assistents de sectors com el vinícola, el forestal o el científic. Entre els temes que es tractaran destaquen els nous usos del suro en àmbits com l'aeronàutica, la construcció i el disseny.

El director de l'ICSuro, Albert Hereu, va assegurar que serà una edició «molt lluïda» per l'alt nivell dels ponents participants. Entre els patrocinadors del congrés hi ha la Generalitat, a través del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, l'Ajuntament de Palafrugell i el Centre de Propietar Forestal, entre d'altres.