Consells per millorar la vostra ciberseguretat

El principal objectiu del cibercrim són els teus diners. No només intenten accedir-hi atacant el lloc en el qual els tens, sinó també a través del frau o del robatori de la teva identitat digital. No pretenc insistir que fugiu de les connexions wifi d'ús públic, que tanqueu sempre la sessió i esborreu l'historial abans d'abandonar un equip que no és vostre quan hagueu realitzat operacions financeres, desconfiar de preus «sospitosament reduïts» i que mai feu pagaments per mitjans que no siguin absolutament segurs a les compres en línia ... Perquè això ja ho sabeu. Ja teniu instal·lat un bon antivirus en els vostres dispositius connectats a internet i els vostres sistemes operatius actualitzats en tot moment, malgrat que resulta tediós. Ara em centraré en consells per millorar la ciberseguretat en el dia a dia:

-Mai utilitzeu el mateix nom d'usuari o contrasenya a diverses webs. Si et «cacen» en una d'elles, tindran molt de guanyat per agafar-te a les altres.

- Utilitzeu un gestor de contrasenyes. Són aplicacions (apps) que creen contrasenyes úniques i complexes que després podeu i heu de guardar en un lloc criptogràficament segur, on no pugui descobrir fàcilment des d'internet.

- Memoritzeu o guardeu les pantalles dels webs financers que més useu (el banc), perquè resulti més fàcil identificar qualsevol intent de frau en aquestes.

- Descarregueu les apps només de llocs reconeguts com Google Play o l'App Store i eviteu les altres, perquè és més probable que us emporteu malware (programari ocult no desitjat).

- Concediu a les vostres aplicacions només els permisos que es necessiten o els que voleu que tinguin. Si els cediu més del necessari arrisqueu informació i dades privades que acabaran a la Xarxa.

- Limiteu la informació que compartiu en les plataformes de mitjans socials (dates o llocs de vacances futures, per exemple).

- Verifiqueu que el vostre proveïdor de correu electrònic és de confiança.