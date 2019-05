Crida als operadors ecològics a participar en les eleccions del CCPAE

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la Generalitat i el Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE) han emès aquesta setmana un comunicat per fer una crida a la participació en les eleccions a membres de la junta rectora de l'entitat de certificació, que tindrà lloc el dimarts 4 de juny.

El CCPAE informa que la campanya electoral començarà el divendres 24 de maig i finalitzarà el diumenge 2 de juny. Segons l'entitat, aquesta renovació de l'òrgan de govern del CCPAE afecta sis del total de dotze membres, i l'elecció es realitza mitjançant llistes obertes per subsectors. Aquest dilluns es van proclamar les candidatures que opten a l'elecció segons el subsector: en el Subsector de l'Elaboració, Importació de Països Tercers i/o Comercialitzadors, hi ha quatre candidatures, mentre que en el Subsector de la Producció, un total de vuit.

La consellera d'Agricultura, Teresa Jordà, anima els operadors inscrits al CCPAE a què participin en l'elecció dels seus representants, «per al qual el Departament ha posat a l'abast de tothom totes les eines per poder prendre part d'aquest procés democràtic». El DARP coopera facilitant el vot per correu i establint set meses electorals arreu del territori on poder votar, segons el CCPAE.