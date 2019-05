Enginyers agrícoles i forestals gironins celebren la festa del patró de la pagesia

Com cada any, la demarcació de Girona del Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya va celebrar la festivitat del patró de la pagesia, Sant Isidre. Malgrat que el dia oficial va ser aquest dimecres 15 de maig, la festivitat per part dels membres del Col·legi es va realitzar el dissabte de la setmana passada a diferents indrets de la comarca de la Garrotxa.

Segons detalla el Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de les comarques gironines a través d'un comunicat, els participants es van reunir primerament a l'IES La Garrotxa d'Olot «on s'imparteixen, entre altres, els cicles formatius de Producció Agropecuària i Jardineria, i on el col·legiat i membre de la junta, Jacint Pinsach, va ser l'encarregat de donar la benvinguda a l'acte i va oferir una visita per les instal·lacions». La visita també va comptar amb la directora dels Serveis Territorials del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació a Girona, Elisabet Sánchez. A continuació, la següent parada de la jornada va ser al Mas La Carrera de la Vall d'en Bas, on es va visitar l'explotació de vaques de carn de l'espècie Black Angus. El Col·legi apunta que Mas La Carrera és promotor del projecte empresarial Natrus, juntament amb Noel Alimentària d'Olot. Al mas els va rebre el tècnic de l'explotació, responsable d'explicar les peculiaritats d'aquest tipus de vaques, a més dels productes que fabriquen a l'explotació.



Reconeixement als col·legiats

Arribat el migdia, el següent punt va ser al restaurant Can Morera de Les Preses, on va tenir lloc el dinar de germanor. En el marc de l'àpat, el Col·legi va homenatjar als companys col·legiats des de fa 25 anys amb una placa commemorativa, i als que ho són des de fa 50 anys, amb l'escut d'or de la professió. Segons el Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Girona, «entre els condecorats destaca el company Lluís Carbó per la seva dedicació professional, tant des de la funció pública com des de la professió lliure». La festa va acabar a la tarda, «amb l'alegria de companys retrobats després d'anys i amb la promesa de tornar-hi l'any que ve», diu el comunicat.