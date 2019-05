Espanya comptarà amb entre 1 i 2,5 milions de vehicles elèctrics per a 2030

El parc automobilístic espanyol comptarà amb entre 1 i 2,5 milions de vehicles elèctrics per a l'any 2030 del total de 220 milions d'unitats que circularan per tot el món per a aquest any, segons dades recollides en l'estudi «Vehicle elèctric: situació actual i perspectives futures», elaborat per l'Institut de Recerca Tecnològica IIT-ICAI, de la Universitat Pontífica de Comillas, i publicat en el portal del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.

Segons l'informe, tan sols el 10% del parc automobilístic espanyol serà elèctric en 2030 i estima que es trigaran uns 20 anys per a l'electrificació total d'aquest en cas que es duguin a terme les polítiques més favorables.

En aquest context s'estima que a Espanya un 15% de les matriculacions correspondrà a cotxes 100% elèctrics el 2030; un 25% a models híbrids i un 60% vehicles de combustió interna.

«Com a competidor natural dels vehicles elèctrics, els vehicles de combustió continuaran liderant les vendes en els pròxims anys, atès que les successives millores tecnològiques o el canvi a combustibles com el gas, permetran una reducció progressiva de les emissions», assenyala l'estudi.

Així, el text subratlla que l'«element dinamitador fonamental» per a la transició cap al cotxe elèctric serà la regulació sobre mobilitat, tant internacional, respecte als límits cada vegada més restrictius d'emissions i mesures d'independència energètica, com a nacional referent a incentius a l'ús de vehicles no contaminants o restriccions de circulació a les ciutats.

L'estudi qualifica com a «molt important» establir una estratègia coordinada vertical i horitzontal, entre autoritats locals i nacionals i ministeris/conselleries. «Aquesta coordinació és necessària pel seu impacte en l'economia del país», apunta.

Així mateix, ressalta la necessitat de definir una fiscalitat efectiva a tot el parc automobilístic que integri l'impacte mediambiental dels vehicles, així com realitzar un càlcul sobre com la transició cap a una mobilitat sostenible afecta la balança comercial d'Espanya.

«L'impacte positiu del menor consum de combustibles fòssils pot suposar un augment de la importació de vehicles si aquests no es fabriquen a Espanya. Per això, és necessari aprofitar l'oportunitat no només d'adaptar la nostra indústria de l'automòbil, sinó invertir en I+D+i per generar tecnologia «made in Spain» amb noves patents, perquè la transició aporti valor a la indústria», detalla l'informe, que conclou que Espanya necessita dissenyar una estratègia coordinada de país per garantir una transició cap a la mobilitat sostenible eficaç i eficient.