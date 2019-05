Obren una nova línia de consultes sobre el Brexit per al sector agroalimentari

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la Generalitat apunta, a través d'un comunicat, que el Regne Unit és un mercat rellevant per a les empreses agroalimentàries de Catalunya. Ho demostra el fet que les exportacions agroalimentàries catalanes suposen un 13% del total d'exportacions amb destinació en aquest mercat. Així mateix, un total de 3.374 empreses catalanes hi exporten, de les quals 538 són d'alimentació i begudes (15,94%). El país anglosaxó és, doncs, el cinquè mercat de destinació de les exportacions agroalimentàries de Catalunya. Davant la importància del Regne Unit en la indústria alimentària catalana i les incerteses que genera un Brexit encara sense resoldre, un servei de la Promotora d'Exportacions Agroalimentàries (Prodeca), que forma part d'Agricultura, ha obert un nou canal d'informació i consultes dirigit al sector agroalimentari.

El Departament explica que es tracta d'un servei integral que inclou un canal Help Desk d'accés gratuït que pretén aportar informació pràctica i ràpida a totes aquelles empreses alimentàries que desitgin resoldre dubtes sobre el Brexit. D'aquesta manera, els experts sectorials de Prodeca podran compartir informació de gran utilitat per la presa de decisió de les empreses, així com dades actualitzades i de difícil accés. A més a més, s'ha habilitat el web www.prodecabrexit.cat, on el sector agroalimentari estarà informat permanentment de l'evolució del Brexit i de les perspectives de consum alimentari al Regne Unit. D'altra banda, Agricultura informa que es faran diferents seminaris específics sobre el procés britànic a tot el territori, adaptant el contingut a les novetats que es vagin esdevenint. Com a informació de context, el Departament assegura que el Regne Unit és un país netament importador d'aliments, donat que les seves produccions no són suficients per alimentar la seva població i importa més del 50% dels aliments que consumeix. Es tracta d'un mercat molt madur, amb una oferta molt variada i forta competència que, d'altra banda, facilita l'entrada i la consolidació de les empreses que tenen bons productes. Per tipologia de productes, els carnis lideren les exportacions amb un 22,67%.

Aranzels i nous competidors

Agricultura apunta que actualment el comerç intracomunitari, és a dir, entre els països de la Unió Europea (UE), es beneficia d'una exempció d'aranzels en el 100% dels productes, tan si són agroalimentaris com d'altres sectors. En un cas de Brexit sense acord, els aranzels aplicables als països de la UE serien els que s'apliquen sota els paràmetres de Nació Més Afavorida (MFN, per les seves sigles en anglès), regulats per l'Organització Mundial de Comerç (OMC). El Departament postula que, a efectes pràctics, això significa que els productes deixarien d'estar exempts de taxes. Tot i això, per tal que aquesta situació no dificulti l'abastiment de productes agroalimentaris per part del Regne Unit, el seu Departament de Comerç preveu eliminar els aranzels en un 87% dels aliments segons els esborranys de taxes que està publicant. La contrapartida a aquesta mesura d'eliminació dels aranzels és que també s'aplicaria a la resta de països considerats MFN i, per tant, els països membres de la UE haurien de competir en les mateixes condicions tarifàries que la majoria dels països tercers, que es veurien afavorits per una reducció en un 30% dels aliments que ara exporten subjectes a taxes.



PAC i etiquetatge

Al marge de l'impacte del Brexit a nivell d'aranzels i nous competidors, hi ha altres aspectes rellevants que incideixen directament en el sector agroalimentari, apunta el Departament d'Agricultura. També anota que l'aportació del Regne Unit a la UE és de 9.000 milions d'euros. Tenint en compte que el pressupost de la Política Agrícola Comuna (PAC) representa al voltant del 40% del de la UE, l'impacte sobre el pressupost de la PAC seria de 3.600 milions d'euros (si se suposa que es manté el nivell de participació de la resta de països). En aquest sentit, Agricultura postula que es preveu, per tant, que la PAC a Catalunya podria reduir-se en valor absolut en 27 milions d'euros per exercici, cosa que representaria una disminució dels fons entre un 6,2% i 7,2%. Agricultura esmenta que també hi hauria una incidència rellevant pel que fa a les certificacions, amb la necessitat d'obtenció de nous Certificats Sanitaris i Fitosanitaris. Pel que fa a l'etiquetatge, es preveuen possibles noves exigències, especialment pel que fa a la informació nutricional, amb la consegüent dificultat a l'hora de treballar amb els etiquetatges multilingües.