Preparar la candidatura per acollir els Jocs Olímpics de 2030

Aquest mes de març el Govern va aprovar crear un programa per preparar la candidatura de Catalunya de cara als Jocs Olímpics i Paralímpics d'Hivern del 2030, que la Generalitat impulsarà amb la marca «Pirineus-Barcelona». El Govern defensa la candidatura com una oportunitat per a «la projecció exterior i per al desenvolupament econòmic i social del territori, especialment, de les comarques» del Pirineu.

Sobre la possibilitat que el Pirineu català aculli els Jocs d'Hivern de 2030, el territori celebra la flexibilitat actual del Comitè Olímpic Internacional (COI). Les comarques amb estacions d'esquí celebren el projecte i cap en vol quedar fora. El Pallard Sobirà o l'Alta Ribagorça han alçat la veu perquè se'ls tingui en compte a l'hora d'acollir entrenaments o qualsevol altre aspecte relacionat amb els Jocs.