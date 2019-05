El relleu de CEOs en grans empreses arriba a nivells rècord, amb 438 alts directius canviats

Les substitucions de consellers delegats (CEO) l'any passat van aconseguir xifres mai abans registrades, amb el relleu de 438 alts directius, segons reflecteix l'informe «CEO Success» elaborat per Strategy&, consultora d'estratègia de PwC.

Aquest informe destaca que 2018 va acabar amb la caiguda del 17,5% dels primers executius de les 2.500 empreses cotitzades més grans del món, el percentatge més gran registrat des de 2000, any a partir del qual es realitza aquest estudi.

La majoria d'aquestes successions es va realitzar de forma planificada (el 68%), mentre que un 11% va tenir lloc com a conseqüència d'operacions d'M&A (fusions i adquisicions), i un 20% d'aquests relleus es va produir de manera imprevista i no planificada.

El document també recull que el percentatge de dones entre els nous CEOs de les 2.500 majors companyies cotitzades del món l'any passat va ser del 4,9%, per sota del 6% registrat en 2017. El mínim històric d'aquest percentatge es va registrar en 2008, quan aquesta taxa es va situar en l'1%.

Una altra dada destacada de l'estudi és que per primera vegada el percentatge dels CEOs substituïts com a conseqüència de qüestions ètiques (39%) supera al d'aquells que ho han estat com a conseqüència de l'evolució financera de la companyia (35%), o de les pressions del consell (13%).

PwC relaciona aquesta circumstància amb les majors exigències reguladores i supervisores dels últims anys i amb una menor tolerància cap als problemes ètics des de dins de les mateixes organitzacions.

L'estudi conclou, a més, que des de l'any 2000 les grans companyies cotitzades han millorat significativament la successió dels seus màxims executius. Si llavors el 65% de les successions eren planificades -sense contar les que es produïen per fusions o adquisicions-, ara aquest percentatge és del 77%.



Cinc anys en el càrrec

Així mateix, l'informe recull que en els últims dinou anys la durada mitjana dels CEOs de les grans companyies cotitzades ha estat de cinc anys i fa una anàlisi específica d'aquells que han romàs més temps al capdavant de les seves empreses.

Així, entre 2004 i 2018, un 19% dels CEOs van estar deu o més anys dirigint a la mateixa companyia. Aquest col·lectiu de directius tan longeu, revela l'estudi, té unes característiques comunes: la majoria provenen de dins de les companyies (84% enfront d'un 16% d' outsiders), tendeixen a aglutinar a més el càrrec de president (un 46% dels de més de deu anys, pel 21% dels de menys de deu), i gestió més lucrativa per a l'accionista.

En aquest sentit, l'estudi subratlla que entre 2004 i 2018 el Retorn Total a l'Accionista (TSR, segons les seves sigles en anglès) de les empreses del conjunt de CEOs més longeus ha estat de 5,7%, pel 2,5% de la d'aquells màxims directius que van estar menys de deu anys liderant les seves companyies.

Per sectors, els consellers delegats que entre 2004 i 2018, van estar més temps al comandament de les seves organitzacions han estat els de les companyies de salut, de tecnologies de la informació i de consum; i, els que menys, els de les empreses de telecomunicacions i les companyies elèctriques.

Per àrees geogràfiques, els CEOs més longeus han estat els nord-americans. En els últims quinze anys, el 30% dels màxims executius d'empreses estatunidenques han superat els deu anys, seguits del 19% dels europeus, del 10% dels països del BRI (el Brasil, Rússia i l'Índia), del 9% del Japó i del 7% de la Xina.

D'altra banda, mentre que l'estada mitjana dels CEOs més longeus al capdavant d'una organització és de 13,7 anys, la dels seus successors és de només 5,3 anys de mitjana. Això s'explica, en part, i segons l'estudi, perquè, en general, la gestió d'aquells que succeeixen als primers executius que han estat deu anys o més al capdavant de les seves empreses sol ser pitjor que la dels seus antecessors. És més, de mitjana, com més temps està un CEO liderant una companyia pitjor ho fa el directiu que el succeeix.