Robotització i «blockchain» són les tecnologies que més creixen en els negocis

L'automatització robòtica de processos (RPA, en les seves sigles en anglès) i el blockchain emergeixen com les tecnologies que més impacte han tingut en la transformació del món dels negocis en l'últim any, segons l'informe «Technology Industry Innovation Survey 2019», elaborat per KPMG.

Segons aquest informe, l'RPA escala de la novena posició que ocupava com a tecnologia més recorreguda en el món dels negocis a la segona posició, i la robòtica passa de la setena posició a la quarta.

La llista la continua encapçalant un any més la Internet de les Coses, mentre que la intel·ligència artificial passa de la segona a la tercera posició, i l'automatització i la robòtica cau de la tercera plaça a un quart lloc que comparteix amb la tecnologia blockchain.

Completen el «top ten» de tecnologies més recurrents en el món dels negocis la realitat augmentada; la realitat virtual; les xarxes socials i tecnologies de col·laboració; la biotecnologia, salut digital i genètica; i les plataformes de mercat sota demanda.

L'estudi està basat en una enquesta realitzada a més de 750 responsables de la indústria tecnològica de més de 12 països, dels quals el 76% ocupa càrrecs d'alta direcció, entre desembre de 2018 i gener de 2019.



Interès en la Inteligència artificial

Per al director de Digital Labor de KPMG España, Carlos Mora, la irrupció de l'RPA s'entén per «la seva facilitat per integrar-se» amb la resta de tecnologies en automatitzar processos, perquè creu que «aporta valor més enllà de la pura eficiència».

«S'està convertint en la punta de llança per adoptar la resta de tecnologies sota el paraigua de l'automatització intel·ligent», apunta, sobre una tecnologia l'avanç de la qual, segons l'informe, mostra l'interès en la intel·ligència artificial.

Respecte al blockchain o cadena de blocs, l'estudi detalla que el 41% dels responsables del sector tecnològic enquestats assegura que l'implantarà en els pròxims tres anys, i gairebé la meitat assegura que canviarà la manera en què opera la seva empresa.

El soci responsable de Fintech i Pagaments de KPMG España, Carlos Trevijano, destaca com aquesta tecnologia «s'expandeix en forma de xarxa». «Cada nou entrant genera un creixement exponencial de la xarxa, per la qual cosa no és estrany que observem un gran impuls d'aquesta tecnologia i que endavant en importància per als consellers delegats a altres tecnologies el desenvolupament de les quals és més lineal», assevera.

KPMG ha destacat, d'altra banda, que especialistes en aquestes tecnologies es donaran cita la setmana vinent a Madrid una nova edició de Digital Enterprise Xou (DONIS), esdeveniment patrocinat entre altres empreses per la mateixa consultora, i que en aquesta ocasió tindrà a Alemanya com a país convidat.

En tot cas, està previst que acudeixin delegacions internacionals procedents dels Estats Units, Noruega, l'Índia, el Brasil i la Xina, que parlaran sobre la importància de l'ús de tecnologies com blockchain o la Intel·ligència Artificial.



Per què utilitzar-les?

Respecte a les motivacions que porten a recórrer a aquestes tecnologies, els executius enquestats van assenyalar la millora de l'eficiència del negoci i l'augment de la rendibilitat com a principals avantatges, enfront de factors com l'augment de la quota de mercat i els nous corrents, raons que menys adhesions van despertar.

Així mateix, l'informe destaca que, a l'hora de buscar un avantatge competitiu a través d'aquestes tecnologies, les empreses han de guiar-se per la valoració del seu model de negoci, el seu finançament, la seva participació en fusions, adquisicions i aliances per accelerar la implantació i, finalment, vetllar perquè el seu model de negoci sigui adaptable a les noves tecnologies.