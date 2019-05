UdG Inma Puig presenta la revolució emocional

La psicòloga Inma Puig, mentora d'equips de treball i esportistes d'elit, com el FC Barcelona, va presentar ahir a Girona el seu llibre La revolución emocional (Ed. Connecta, 2019), en el qual desgrana tots els secrets que necessitem conèixer per aconseguir gestionar els sentiments i emocions pròpies per a aprendre a entendre millor les alienes. L'acte es va celebrar a l'auditori de l'edifici Narcís Monturiol i la presentació de la ponent va anar a càrrec de Manel Armengol, codirector del curs de Postgrau de lideratge Personal i Gestió d'Equips.