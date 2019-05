Amazon comença a vendre bitllets d'avió, de moment a l'Índia

Amazon ha decidit provar a endinsar-se en el competitiu mercat de la venda de bitllets d'avió, encara que de moment només a l'Índia, on amb gran discreció ha començat a oferir vols nacionals de la mà d'un portal local.

Així, des d'aquesta setmana, la major botiga en línia del món ofereix des del web del seu servei de pagament Amazon Pay la possibilitat de comprar vols entre ciutats de l'Índia, cosa que després gestiona a través de la integració de l'oferta de Cleartrip, una mena de Caiac que opera a l'Índia i Orient Mitjà.

Fins al moment ni Amazon ni Cleartrip han fet comentari oficial, ni han impulsat cap campanya de promoció -ni tan sols en les seves pròpies webs-, tot i que s'espera que en breu realitzin l'anunci oficial d'aquest llançament.

La iniciativa –que va ser difosa inicialment per la plataforma d'informació turística Skift– s'ha propagat per internet, ja que suposa la seva irrupció en un mercat molt competitiu i on pretén fer-se un buit oferint reemborsaments en efectiu de fins a 2.000 rupies (25 euros) per bitllet adquirit per als seus clients Prime. A la premsa es parlava que Amazon planejava començar a vendre bitllets d'avió i, fins i tot, facilitar algun servei per demanar menjar per emportar, en un intent de la firma d'ampliar el seu servei de pagament al país amb el qual ja es poden pagar factures o demanar préstecs.