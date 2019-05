El Govern d'Espanya ha aprovat per liquidar el deute de 260.510,49 euros per deficiències en els controls a les ajudes a joves agricultors a Andalusia amb càrrec al Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (Feader) tenint en compte que la comunitat va abonar aqueta quantitat l'octubre de 2018 com a pagament voluntari anticipat.