Juncà Gelatines confia a Veolia la gestió de la planta de tractament d'aigua industrial

Veolia i Juncà Gelatines, han signat un acord per a l'explotació de la planta de tractament d'aigua industrial de la companyia banyolina. Aquest nou contracte, vigent durant deu anys, es suma al que ambdues empreses van signar l'any passat per el servei de subministrament d'energia tèrmica i electricitat amb cogeneració a les instal·lacions de Juncà Gelatines a Banyoles.

Veolia Serveis Catalunya durà a terme la renovació dels dos sistemes de captació, osmosi i ultrafiltració d'aigua provinent de la captació dels pous de Juncà Gelatines i gestionarà la dosificació de productes químics per tal de garantir la qualitat i disponibilitat de l'aigua de procés industrial.

A la vegada, gràcies al sistema de recuperació de l'aigua de rebuig de l'osmosi, la petjada hídrica de Juncà Gelatines es reduirà a 15.000 metres anuals i l'estalvi de la factura d'aigua es situarà al voltant dels 40.000€ a l'any. Aquest estalvi es suma al ja garantit per Veolia després de la renovació de les instal·lacions de cogeneració l'any passat, gràcies a la qual Juncà Gelatines redueix en més del 13% la seva factura energètica i evita l'emissió de 25.000 tones de CO2 al medi ambient.

La renovació dels sistemes de tractament estarà finançada per Veolia d'acord al compromís de servei que ofereix la companyia, centrada en aportar solucions innovadores i de finançament adaptades a les necessitats del seus clientes. Veolia es consolida amb aquests dos contractes com un partner estratègic per a Juncà Gelatines per tal d'aconseguir plegats els seus objectius en matèria de sostenibilitat, reducció de costos i optimització de recursos.



Més de 80 anys d'experiència

Juncà Gelatines és una empresa amb més de 80 anys d'experiència dedicada a la fabricació de gelatines alimentàries i farmacèutiques. Es tracta de la major empresa a nivell nacional especialitzada en l'elaboració d'aquest producte, amb una producció anual de 5.000 tones de gelatina. Juncà Gelatines ha tornat a confiar en Veolia Serveis Catalunya per dur a terme un pla centrat en incrementar la producció de gelatines, actualitzar les instal·lacions de producció, reduir els costos energètics i el consum d'aigua i minimitzar l'impacte mediambiental derivat de les seves activitats.

«Estem molt satisfets amb aquest nou contracte amb Juncà Gelatines. La renovació dels diferents sistemes de tractament d'aigua comportarà beneficis rellevants. No només millorarà la qualitat de l'aigua de procés i reduirà els costos d'operació mitjançant l'optimització de recursos, sinó també suposarà una reducció molt significativa del consum d'aigua», assegura Ferran Abad, director de desenvolupament de Veolia Serveis Catalunya.

«Es tracta d'una aposta decidida de Juncà Gelatines i Veolia que té com a objectiu reduir l'impacte mediambiental de les activitats industrials a Catalunya», afirma Abad.