Alerta amb l'estafa de la factura d'Endesa

S'ha detectat una campanya d'enviament de correus electrònics fraudulents que suplanten a Endesa amb l'objectiu de robar l'accés la targeta dels usuaris. Per a això, utilitzen com a excusa que l'usuari ha de rebre un reemborsament per una factura mal cobrada.



Tant els Mossos d'Esquadra com Endesa expliquen que es tracta d'una nova estafa de les moltes que s'utilitzen suplantant el nom de marques molt conegudes i amb milers de clients, és a dir, d'un nou cas de 'phishing'.





Circula correu fals d'Endesa que t'ofereix un reemborsament per una factura mal cobrada. Per tornar-te l'import, et demanen el teu número de targeta. No piquis! És una estafa, et trauran els diners #Phishing pic.twitter.com/Fs8nRbCRBi — Mossos (@mossos) 21 de maig de 2019

A banda d'aquest cas de 'phising', Endesa també alerta que s'han detectat diversesEn concret ofereixen informació sobre el bo social elèctric. "En realitat aquestes pàgines no són més que unper iniciar la sol·licitud, oferint-te la possibilitat de pagar immediatament amb targeta de crèdit", adverteixen des de la companyia.