La campanya d'estiu superarà les 11.020 contractacions i batrà un rècord per setè any consecutiu a les comarques gironines. Malgrat que l'empresa de treball temporal Randstad preveu que la majoria de feines s'ofereixin a Barcelona i Lleida, la campanya d'estiu es tancarà amb un increment del 3,3% respecte l'any passat.

La campanya d'estiu permetrà contractar fins a 86.500 persones a Catalunya entre juny, juliol, agost i setembre, segons l'empresa de recursos humans especialitzada en treball temporal. La xifra suposarà un nou estiu rècord en contractació, per setè any consecutiu, amb la majoria de feines oferint-se en comerç, hostaleria, transport i entreteniment.

Segons Randstad, per a Catalunya, l'augment suposa un 7,7% més respecte a l'estiu anterior i és molt superior a la del 2010, quan es contractaven unes 47.500 persones. La major part dels contractes es faran a Barcelona (9,4%) i Lleida (5%), però també creixerà la contractació a Girona i a Tarragona. La majoria de feines són al sector turisme, especialment en comerç, transport, hostaleria i oci i entreteniment.



Darrere l'Aragó, Castella i Galícia

Catalunya creixerà, segons l'estudi, per sobre de la mitjana de la resta de comunitats, però per darrere de l'Aragó (+9%), Castella-la-Manxa (8,7%) i Galícia (8%). En termes absoluts, la major contractació serà a Andalusia, amb més de 123.00 persones, seguida per Catalunya i el País Valencià.

A nivell del conjunt d'Espanya, Randstad projecta que hi haurà més de 604.000 contractacions, un augment del 6,5% respecte a l'any anterior.

«L'estiu és sinònim de bones notícies pel treball, ja que és una de les èpoques que més dinamitzen el mercat laboral», va assegurar el director de Relacions Institucionals de l'empresa de contractació, Luis Pérez, que remarca que prop d'un 40% dels contractes indefinits provenen d'un temporal previ.