Competència avisa que el decret del lloguer pot fer que s'apugin preus

L'Autoritat Catalana de la Competència va advertir ahir que la intenció del Govern de limitar el preu del lloguer és «contraproduent» i «fortament intervencionista». En un comunicat, l'ACCO ha dit que el decret del lloguer, que segons va anunciar la consellera de Justícia Ester Capella es podria aprovar demà, «podria alterar significativament el funcionament competitiu del mercat de lloguer de l'habitatge». De fet, l'ACCO creu que marcar un preu màxim «pot afavorir un alineament a l'alça» o «desincentivar l'oferta». Per això, Competència creu que si bé seria «justificada» l'adopció de mesures per garantir l'accés a l'habitatge, cal que aquestes siguin «proporcionades».

La mesura, que s'aprovaria a través de decret llei, no genera consens, de fet, ni tan sols dins del mateix Govern. Després que Capella l'anunciés, fonts de la conselleria de Territori, que té les competències en habitatge, van advertir que la fórmula encara s'estava negociant i que no estava tancat.

El Departament de Justícia vol portar avui al Consell Executiu un decret llei per fer possible la limitació del preu dels arrendaments en zones amb alta demanda acreditada d'habitatge de lloguer. La nova norma facultarà el departament competent en matèria d'habitatge perquè pugui regular el preu del lloguer, ja sigui directament o donant la capacitat per fer-ho als ajuntaments o altres ens supramunicipals. L'import quedarà fixat per llei a l'entorn de l'índex de referència de preus del lloguer.

El Govern planteja aquest decret llei després que el Parlament l'instés a prendre mesures urgents per limitar l'increment dels preus del lloguer en zones de forta demanda acreditada. Un cop l'aprovi el Govern ja serà vigent, però el Parlament l'haurà de convalidar en 30 dies.

La nova normativa establirà que la durada mínima dels lloguers d'habitatges a Catalunya se situï en una forquilla d'entre sis i deu anys. En el cas del lloguer d'un arrendador particular, la durada mínima serà inferior a la dels pisos o cases que pertanyin a societats dedicades al negoci immobiliari. També es reduirà el nombre mínim de mensualitats per llogar un pis, ara fixada en tres. L'avantprojecte català també suprimirà la possibilitat d'incloure clàusules d'ofici en els contractes d'arrendament perquè els inquilins renunciïn al dret d'adquisició preferent en cas de venda de l'habitatge.

La llei també inclourà l'obligatorietat de documentar l'estat dels pisos amb vídeos o fotografies. Amb aquesta mesura els llogaters recuperaran les fiances més fàcilment i els propietaris poden constatar els danys causats al seu immoble.

A Catalunya només s'aplica el dret civil espanyol subsidiàriament, només en els casos que no estan previstos ni resolts pel Codi Civil de Catalunya. Com que fins ara no hi havia regulació, el marc de referència actual és la LAU espanyola. L'avantprojecte de llei que prepara Justícia incorporarà la regulació del lloguer d'habitatges en el llibre sisè del Codi Civil de Catalunya. El preu mitjà del lloguer ha crescut a Catalunya un 29% en els últims cinc anys. L'increment general s'ha accentuat especialment a Barcelona.