El consum de ciment creix un 19,4% al març a Catalunya

El consum de ciment a Catalunya ha crescut un 19,4% al març motivat per l'absència de pluges i que no hagi caigut la Setmana Santa durant aquest mes, segons va indicar ahir en un comunicat aquest dilluns Ciment Català.

Ciment Català va remarcar que el mercat domèstic «només» va augmentar un 3,9% durant el primer trimestre del 2019 i que no mostra cap tendència que asseguri la recuperació del sector del ciment. Va afegir que, en l'índex interanual, el consum de ciment a Catalunya ha baixat un 3,2%, una situació de la indústria que va subratllar que «contrasta» amb la del conjunt de l'economia espanyola, amb creixements del PIB des de fa sis anys de més del 2% anual.



La inversió de l'administració

Ciment Català va alertar que «comença a sorgir el temor» que pugui aparèixer una nova crisi per a la indústria cimentera sense haver-se recuperat de l'anterior, i va criticar l'escassa activitat inversora de les administracions públiques, que va emfatitzar que manté frenada la licitació d'obres per a la construcció i conservació d'infraestructures. El president Salvador Fernández va defensar que «l'auge de la construcció residencial està limitat a determinats territoris i en cap cas és suficient per compensar aquesta inactivitat del sector públic».