Les exportacions gironines creixen un 2,7% el primer trimestre i superen els 1.343 milions d'euros

Bon inici d'any per a les exportacions gironines. Segons les dades del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme, durant el primer trimestre les vendes que les empreses del territori fan a l'exterior han crescut en comparació amb el mateix període de l'any passat. I permeten, si més no, atenuar la davallada que van registrar al tancament del 2018 (en què van caure un 1,1%, tot i superar els 5.241 MEUR).

En concret, entre gener i març, el valor de tots els productes que han sortit de la demarcació cap a mercats internacionals s'ha situat en 1.343 milions euros. En comparació amb els mateixos mesos de l'any passat, això suposa un 2,7% més. Un creixement que s'explica, en part, pels bons registres del mes de març (en què les exportacions gironines s'han enfilat fins a un 11,9%, situant-se en 494,1 MEUR).

Per sectors, la indústria agroalimentària continua encapçalant el gruix del negoci a l'exterior. Durant el primer trimestre del 2019, aquest sector ha fet exportacions per valor de 593,6 MEUR (un 4,6% més).

I dins l'alimentari gironí continua essent innegable la preeminència del carni. De fet, només cal donar un cop d'ull a l'estadística per veure el pes que representen les canals i parts d'animals –sobretot, porc- que s'envien a l'exterior. En concret, entre gener i març, aquest clúster de les càrnies ha fet vendes per valor de 336,21 MEUR en mercats internacionals (un 7,3% més que al primer trimestre del 2018, quan van ser 313,27 MEUR).

A la indústria alimentària, la segueix la química gironina. Segons recull l'estadística del Ministeri, aquest sector ha fet exportacions per valor de 239,5 MEUR entre gener i març (cosa que suposa un augment del 2,7% en comparació amb el mateix període de l'any passat). En tercer lloc se situen els fabricants de màquina, que han fet vendes de 123,71 MEUR a l'exterior.



La Xina escala posicions

Al costat dels productes, l'estadística de comerç exterior també recull quins són els principals destins de les exportacions gironines. I aquí, com ja és habitual, les dades fan palès com les empreses del territori continuen apostant pel seu mercat tradicional (la Unió Europea).

El país que continua rebent el gruix de les exportacions continua essent França, que durant el primer trimestre del 2019 acapara gairebé el 26% de les vendes de les empreses gironines (354,6 MEUR). A aquest destí, el segueixen Itàlia (109,47 MEUR), Alemanya (95,95 MEUR) i Portugal (79,77 MEUR).

Les empreses gironines, però, cada cop giren més els ulls cap al gegant asiàtic. Sobretot les càrnies, perquè la Xina s'està convertint en una gran consumidora de carn de porc. I de fet, això també es fa palès a les estadístiques, ja que a l'hora de parlar de destins, aquest mercat ja ocupa el cinquè lloc de la llista.

Entre gener i març, les empreses gironines han fet vendes a la Xina per valor de 67,99 MEUR. En comparació amb el primer trimestre del 2018, això suposa un increment del 15,5% de les exportacions que s'envien cap a aquest destí (aleshores, van ser-ne 58,83 MEUR).

La Xina, doncs, ja ha passat per davant d'altres mercats. Per darrere seu s'hi troba el Regne Unit (on les empreses gironines han fet exportacions per valor de 63,3 MEUR durant el primer trimestre, i on el 'Brexit' pot tenir a veure en la davallada) i altres destins com Polònia. Japó o els Països Baixos.



Superiors a les importacions

En paral·lel, l'estadística també permet veure com les vendes que les empreses gironines fan a l'exterior continuen essent superiors a les importacions. De fet, a la demarcació, el valor de les exportacions gairebé ha doblat el d'aquells productes que s'han fet venir de fora. En concret, entre gener i març, les importacions, si bé han crescut un 4,9%, s'han situat en 699,6 MEUR (davant els 1.343,23 MEUR de les exportacions).