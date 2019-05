Transports J. Prada denuncia que té aturada l'ampliació des de 2016

L'empresa de Transports J. Prada, una de les societats més importants de mercaderies alimentàries de les comarques gironines, ha denunciat que l'Ajuntament de Castellfollit té aturada la tramitació de la seva ampliació des de finals de 2016.

Segons els seus propietaris, el consistori fa tres anys que té el projecte sobre la taula. La idea és ampliar en 2.000 metres les instal·lacions el que donaria cabuda a més vehicles, una necessitat que tenen des de fa temps donat que el negoci ha anat creixent amb l'entrada de nous clients dels països nòrdics.

En l'actualitat, Prada ja té llogat el solar que voldria per urbanitzar i fer créixer les naus. Amb aquesta ampliació l'empresa també resoldria els problemes de la carretera del cementiri, que en l'actualitat passa pel mig de les dues zones d'estacionaments de camions.

Transports J. Prada és una empresa familiar amb 40 anys d'història que dona serveis a múltiples empreses de la Garrotxa. En l'actualitat està ubicada al costat del cementiri de Castellfollit de la Roca, a l'entrada de la població i molt a prop de l'A-26.

L'empresa té principalment clients de França, però en els darrers anys ha crescut molt el trànsit de camions dels països nòrdics. Els conductors han d'aturar almenys 24 hores de descans i necessiten espai per deixar les tractores i els remolcs. A més, l'empresa té en projecte el creixement amb el grupatge de carn a Itàlia. En l'actualitat hi poden arribar a estacionar un centenar de vehicles i donen feina directa a 80 persones i a trenta més d'indirecta.

L'empresa va començar a parlar de la seva ampliació fa quatre anys. Va encarregar l'avantprojecte a l'enginyeria MiCGrup Engineering per ampliar els serveis centrals i el centre logístic on es desenvolupa tota l'activitat de l'empresa. El propietari disposa de terreny suficient per fer-ho, però necessitaria un canvi d'usos de residencial i que un altre propietari estigués d'acord.

Segons l'avantprojecte, la zona on es vol créixer està qualificada de sòl urbà residencial. A més limita en una altra unitat d'actuació que el mateix propietari ha de cedir per a vialitat, cosa que seria el futur nou camí del cementiri.

En el disseny previst, Transports Prada proposa que l'accés dels camions es faci per l'actual camí, mentre que els turismes que vulguin accedir al cementiri tindrien un nou vial de doble sentit i un aparcament. Aquest carrer també faria de separació entre l'actual zona industrial i la futura zona residencial que està prevista des de 2005, però que encara no s'ha desenvolupat.

El propietari de Transports J. Prada, Joan Prada, ha denunciat la lentitud en la presa de decisions i la manca d'interès. Segons l'empresari, «de núvies no ens en falten», en referència que podrien trobar una altra ubicació «a Vilamalla, al Far o a alguna altra població a peu d'autopista». Prada però assenyala que «som l'empresa més gran de Castellfollit i em sabria greu plegar o marxar a un altre lloc perquè es perden molts llocs de feina aquí al poble».

Diari de Girona va tractar de posar-se en contacte amb l'Ajuntament de Castellfollit ahir al matí, però a l'hora de tancar l'edició no havia obtingut resposta.