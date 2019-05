Costabella es trasllada de Castellfollit a Olot per falta d'espai al municipi

L'empresa càrnia Costabella, de Castellfollit de la Roca, es trasllada a Olot, on farà una inversió de dos milions d'euros perquè no disposa d'espai al municipi per poder ubicar-s'hi.

El gerent de l'empresa, Joel Vila, va assenyalar que tenien previst aprofitar l'ampliació de Transports J. Prada per poder sortir del centre del municipi. Actualment, Costabella pot arribar a elaborar uns 10.000 quilograms de llard de porc i arribar a presentar 50.000 quilograms de producte envasat. L'empresa garanteix un servei de transport propi mitjançant l'acord amb Prada.

La marxa de Costabella, que es farà en dues fases, és una de les conseqüències del retard en la tramitació de l'ampliació de les naus de Transports J. Prada. Segons els seus propietaris, el consistori fa tres anys que té el projecte sobre la taula. La idea és ampliar en 2.000 metres les instal·lacions, fet que donaria cabuda a més vehicles, una necessitat que tenen des de fa temps donat que el negoci ha anat creixent amb l'entrada de nous clients dels països nòrdics.

En l'actualitat, Prada ja té llogat el solar que voldria per créixer. Amb l'ampliació l'empresa també resoldria els problemes de la carretera del cementiri, que avui passa pel mig de les dues zones d'estacionaments de camions.

Transports J. Prada és una empresa familiar amb 40 anys d'història que dona serveis a múltiples empreses de la Garrotxa. Una d'aquestes empreses garrotxines és Costabella, que s'ubica al centre de Castellfollit. A més de les necessitats d'espai per seguir millorant l'empresa, els propietaris també consideren necessari traslladar-s'hi per les molèsties que generen als veïns.

La seva opció suposava només haver de canviar a la zona industrial al costat del seu proveïdor de transports. Vist que des del 2016 la tramitació dels plans d'ampliació de Prada no han avançat, l'empresa va optar per comprar terrenys a una zona industrial d'Olot, on farà una important inversió, que a la llarga suposarà que tota la fàbrica marxi de Castellfollit.