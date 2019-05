Foment critica la manca de temps per a la norma sobre informació no financera

Foment va considerar «poc encertada» la immediata aplicació de la norma sobre informació no financera de les empreses perquè no s'ha donat prou temps. La norma es va aprovar el desembre del 2018 i obliga a les empreses a incorporar en la seva informació comptable la informació extrafinancera rellevant sobre aspectes mediambientals, socials, de drets humans i relacionats amb la lluita contra la corrupció. La patronal creu que «no s'ha donat el temps suficients per programar i disposar dels sistemes d'informació» per poder aplicar la nova llei. A més, va afirmar que aquesta és «més exigent en l'aplicació de la directiva envers d'altres països».

Aquesta és la conclusió que va donar a conèixer Foment després de celebrar una jornada de treball sobre aquestes novetats legals. La patronal va assegurar que coincideix «en la necessitat de donar a conèixer la tasca que les empreses fan en transparència, cohesió social i sostenibilitat», però va afegir que l'«aplicació immediata de la norma no ajuda a disposar dels sistemes d'informació i del temps per programar-ho».

La normativa serà d'aplicació obligatòria pels exercicis del 2019 per a les companyies de més de mig miler d'empleats i, per tant, afectarà gairebé 2.000 empreses.