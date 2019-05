El jutge envia a judici Rato per cobrar comissions de publicitat de Bankia

El Jutjat d'Instrucció número 31 de Madrid ha dictat l'acte d'obertura del judici oral contra l'expresident de Caja Madrid i Bankia Rodrigo Rato i onze persones més pel presumpte delicte de corrupció entre particulars pels contractes de publicitat d'aquestes entitats financeres amb Publicis i Zenith. Serà la primera peça del cas Rato que serà jutjada.

Es tracta dels contractes que va signar Bankia durant els exercicis 2011 i 2012 amb totes dues empreses sobre l'expansió de la marca Bankia i de la seva sortida a borsa, en què hauria intervingut una comissió de 2,02 milions d'euros. Rato s'enfronta a quatre anys de presó per haver participat amb «diverses persones de la seva màxima confiança» per beneficiar-se dels contractes publicitaris.

Serà el tercer judici que encararà l'ex-director gerent del Fons Monetari Internacional (FMI), perquè ja ha estat condemnat per l'Audiència Nacional a quatre anys i mig de presó per l'ús fraudulent de les targetes black de Caja Madrid i Bankia, condemna que ja està complint després que el Suprem ho confirmés. A més, ara mateix està sent jutjat pel mateix tribunal per la sortida a borsa de Bankia.

El jutge instructor, Antonio Serrano Arnal, envia també al banc dels acusats l'exsecretari d'Estat de Comerç i exconseller consultiu de Bankia José Manuel Fernández Norniella i qui va ser assessor extern de Bankia, Alberto Portuondo, per als qui la Fiscalia Anticorrupció sol·licita la mateixa pena de presó que a l'exministre d'Economia.

També seran jutjats l'exsecretària de Rato, Teresa Arellano; l'advocat Miguel Ángel Montero Quevedo; l'assessor Domingo Plazas; els directius d'agències publicitàries Miguel Ángel Furones, Francisco Xavier Olazábal, Sagrario Bua Rojas, Fabrizio Bini, Sergio Lorca, Fernando Rodríguez Varona i Cándida Rodríguez. El Ministeri Públic demana per a totes aquestes persones tres anys de presó.