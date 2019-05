Nestlé inverteix més de 17 milions d'euros a la seva fàbrica de Girona

Nestlé ha iniciat les obres de construcció d'una caldera de valorització de marro de cafè a la seva fàbrica de Girona, dedicada a l'elaboració de cafè soluble i begudes en càpsules monodosi. La nova caldera, que suposa una inversió de 17,2 milions d'euros, utilitza el pòsit resultant de l'elaboració de cafè instantani per a l'obtenció de vapor.



El director general de Nestlé Espanya, Jacques Reber, ha destacat durant la seva primera trobada anual amb els mitjans de comunicació "que aquesta inversió respon al compromís de la Companyia per la sostenibilitat, amb l'objectiu d'aconseguir un impacte mediambiental zero. A més, suposa una nova aposta de Nestlé pel negoci de cafè, com a pilar de creixement de l'empresa, juntament amb els negocis d'aigua, alimentació infantil i alimentació per a mascotes".





Generació de vapor

El pòsit del cafè és un producte 100% vegetal que s'obté durant la fabricació de cafè soluble. Pel seu elevat poder calorífic, aquest és un biocombustible adequat per a la generació d'energia en forma de vapor. La fàbrica de Girona produeix a l'any unes 45.000 tones de marro de cafè i es preveu que el 80% del mateix es faci servir per a la generació de vapor mitjançant la nova caldera que s'està construint.

Aquesta caldera, que entrarà en funcionament el mes de juny de 2020, generarà 125.000 tones de vapor a l'any, el que suposarà reduir en un 25% el consum de gas natural a la fàbrica.

La nova caldera de valorització de marro de cafè complementarà altres processos de generació d'energia eficient ja existents a la fàbrica de Nestlé a Girona, com és la cogeneració amb turbines de gas amb la qual es produeix electricitat i, posteriorment, vapor gràcies a una caldera de recuperació que aprofita l'energia tèrmica continguda en els gasos calents. D'aquesta manera, a partir del 2020, el 70% de l'energia que es produeixi en aquesta factoria serà totalment eficient.



Nestlé s'ha compromès a reduir en un 35% les emissions de gasos d'efecte hivernacle i també l'aigua usada en les línies de producció de cafè soluble de les seves fàbriques per a l'any 2020, pel que fa a les xifres registrades el 2010.

En l'actualitat, la fàbrica de Girona està a prop d'aconseguir aquest objectiu. Així, en el període comprès entre 2010 i 2018, el centre de producció gironina ha disminuït en més d'un 31% l'ús d'aigua per tona fabricada i en més d'un 33%, tant el consum d'energia com les emissions de CO2 per tona produïda. A més, tota l'energia elèctrica que es compra en aquest centre de producció prové de fonts renovables. Aquesta factoria també es considera "zero residus a abocador", en minimitzar la generació dels mateixos i fomentar la seva reutilització, reciclatge o valorització.

Centre de referència en la producció de cafè

Les instal·lacions de Nestlé a Girona, en funcionament des de 1968, inclouen la fàbrica de cafè soluble de Nescafé i descafeïnament de cafè verd, així com la planta de producció de càpsules de Nescafé Dolce Gusto, que va entrar en funcionament el 2009.

Anualment, la fàbrica processa 92.000 tones de cafè verd, més de l'1% de la producció mundial de cafè. En l'actualitat, la fàbrica de Girona dóna feina a 750 persones i exporta el 70% de la producció de càpsules de Nescafé Dolce Gusto i el 85% de la de cafè soluble Nescafé, a un total de 58 països de tot el món.

Les inversions dutes a terme en els últims anys han consolidat la rellevància de la fàbrica de Girona, que és considerada, a nivell mundial, centre de referència en la producció de cafè soluble i begudes en càpsules monodosi en l'estructura productiva del Grup.