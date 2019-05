La demanda de cotxes elèctrics augmenta un 71% a Europa a l'abril

Les matriculacions europees de vehicles 100% elèctrics es van situar en 22.900 unitats a l'abril, la qual cosa suposa un increment del 71% en comparació amb el mateix mes de l'exercici precedent i una quota total de mercat del 6,9% (+1,4 punts percentuals), segons dades de Jato Dynamics.

En total, les vendes de vehicles electrificats (elèctrics purs, híbrids i híbrids endollables) en el Vell Continent es van situar en 91.200 unitats a l'abril, la qual cosa suposa tornar a estar per sota de la barrera de les 100.000 unitats, que van superar per primera vegada al març.

Segons les dades, es van registrar 51.200 unitats de vehicles híbrids, un 22% més, i 12.900 unitats de vehicles híbrids endollables, un 8% menys. El Renault Zoe va ser l'elèctric pur més venut a Europa el mes passat, amb 3.993 unitats matriculades, mentre que el Toyota Corolla i el Mitsubishi Outlander van liderar en la categoria d'híbrids i híbrids endollables amb 8.520 i 2.338 unitats registrades, respectivament.

El Tesla Model 3 es va situar com el segon model 100% elèctric més venut, després d'ocupar la primera posició al març amb un rècord de 15.755 unitats matriculades. «Hauríem de veure un altre impuls del Model 3 quan arribi als distribuïdors britànics», va apuntar l'analista global de Jato Felipe Muñoz.

Per part seva, les matriculacions de vehicles de gasolina en el mercat europeu es van incrementar tres punts percentuals a l'abril, fins al 59% del total, mentre que les vendes de vehicles dièsel van continuar caient, fins al 32% (quatre punts percentuals menys).

Espanya va ser el cinquè mercat europeu amb major volum comercial a l'abril. En el territori nacional es van matricular 122.697 vehicles el mes passat, la qual cosa es tradueix en un increment del 11,2% en comparació amb el mateix mes de 2018. Per davant es van situar Alemanya, amb 310.881 unitats, un 1% menys; França, amb 186.572 unitats (sense variació); Itàlia, amb 175.532 unitats, un 1,9% més, i Regne Unit, amb 161.064 unitats, un 4,1% menys.

En total es van matricular 1,4 milions de vehicles en el mercat europeu el mes passat (sense variació) i 5,47 milions d'unitats en el que va d'any, la qual cosa es tradueix en una baixada del 2,5% en comparació amb els quatre primers mesos del curs passat.

L''ESPANYOL' VOLKSWAGEN POLO, TERCER MODEL MÉS DEMANDAT

Per models, el Golf va liderar les vendes a Europa a l'abril, amb 35.452 unitats comercialitzades, un 9,6% menys en taxa interanual, superant al Renault Clio, amb 29.998 unitats, un 9% més, i al 'espanyol' Volkswagen Polo, amb 22.637 unitats, un 14,5% menys.

El 'Top 5' ho van completar el Ford Focus, del qual es van matricular 20.720 unitats el mes passat, amb una pujada del 11,1%, i el Dacia Sandero, amb 20.292 unitats, un 5,1% més.

La resta de models més venuts a Europa el mes passat van ser el Peugeot 208, amb 19.983 unitats, un 4,6% menys que a l'abril de l'any passat; el Skoda Octavia, amb 19.673 unitats, un 5,6% més; el Ford Festa, amb 19.341 unitats, un 18,5% menys; el Citroën C3, amb 18.916 unitats, un 11,3% més, i el Dacia Duster, amb 18.593 unitats, 30% més.Quant a les marques més populars, Volkswagen va tornar a situar-se a l'abril com la signatura líder del mercat europeu, amb 151.165 automòbils comercialitzats, la qual cosa suposa una caiguda del 6,7% en comparació amb les dades que va registrar en el mateix mes de l'exercici precedent.El podi el van completar Renault, amb 89.147 unitats matriculades el mes passat, un 5,5% menys, i Peugeot, amb 87.303 unitats, un 1,2% més. 