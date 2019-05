Últims dies per presentar les candidatures als premis eWoman Girona 2019

Falta menys d'un mes per l'eWoman Girona, una jornada organitzada per Diari de Girona i Prensa Ibérica, amb el patrocini de LaLiga, la Universitat de Girona, Oliva Motor, Fibracat i Endesa, impulsat per Caixabank i amb la col·laboració de Dermika, Palace Woman, l'Ajuntament de Girona, Prat Sàbat, Giah i l'Associació Gironina d'Empresàries. L'esdeveniment té com a objectiu servir d'altaveu als casos d'èxit de les dones que han destacat per la seva trajectòria professional i el seu lideratge en l'entorn empresarial actual.

Amb l'objectiu de ser una sessió motivadora i inspiradora, la jornada inclourà el lliurament dels premis eWoman Girona 2019. Diari de Girona atorga tres reconeixements a tres dones amb una trajectòria professional destacable del territori gironí. Les tres premiades rebran un guardó i podran explicar a través d'una entrevista al diari la seva experiència ewoman i donar a conèixer el seu perfil professional. Com a colofó final, d'entre totes les premiades en tots els esdeveniments que es realitzin a Espanya d'eWoman, hi haurà una gala final en la qual Prensa Ibérica Media premiarà l'eWoman de l'any.

El proper 29 de maig, el jurat dels premis eWoman es reunirà per estudiar les candidatures presentades a les tres categories dels guardons: Negoci online, Trajectòria professional by CaixaBank i Mèrit Esportiu by LaLiga.

El jurat el formen: Carol López, cap de Relacions Institucionals i Protocol de l'Ajuntament de Girona; Anna M. Pla Boix, delegada del rector per la Igualtat de Gènere de la Universitat de Girona; M. Rosa Agustí, presidenta de l'Associació Gironina d'Empresàries; Josep Maria González, director d'Àrea de Negoci de Caixabank a Girona; Jordi Roura, Cap d'Esports de Diari de Girona; Laura Fanals, cap de la secció de Política del Diari de Girona; Anna López, directora comercial de Diari de Girona; Fèlix Noguera, administrador de Diari de Girona, i Anna Salamaña, directora de Desenvolupament de Negoci de Diari de Girona.

Les inscripcions per ser candidates al premi es poden enviar per correu electrònic a esdeveniments@ddg.cat abans del 28 de maig de 2019.