Els taxistes presentaran en uns dies 2.000 querelles contra Uber i Cabify

La Plataforma Integral del Taxi presentarà la setmana que ve a l'Audiència Nacional unes 2.000 querelles contra Uber i Cabify, empreses vinculades i els seus directius per vuit delictes penals, concretament manipulació per alterar el preu de les coses mitjançant engany i administració deslleial, contra l'Hisenda pública i contra el dret dels treballadors en dues modalitats, blanqueig de capitals i estafa. En total, segons el portaveu d'Élite Taxi, Alberto «Tito» Álvarez, són penes que podrien sumar fins a 58 anys de presó en cas de ser condemnats. La querella serà contra les dues plataformes; onze empreses vinculades –entre les quals Vector Ronda, Prestige&Limousine, Moovecars i Ares Capital–, a més de quinze persones, com el CEO i fundador de Cabify, Juan de Antonio. A més, estudien fer-ho contra el president de l'Autoritat Catalana de la Competència, Marcel Coderch.

Tito Álvarez va agrair als «2.000 valents que s'han embarcat en aquesta aventura jurídica per posar al seu lloc a tota aquesta trama corrupta i criminal» i va afirmar que és el «primer moviment», al mateix temps que s'està muntant una xarxa d'advocats arreu d'Europa amb l'objectiu «d'acabar amb el capitalisme de plataforma», en referència no només a empreses com Uber i Cabify sinó d'altres com Glovo i Deliveroo, a les quals va acusar de «precaritzar i esclavitzar».

Les més de 2.000 querelles, que signen taxistes de tot l'Estat a escala individual, estan adreçades a les dues principals plataformes de l'Estat que presten serveis VTC -Uber i Cabify- i onze empreses vinculades, entre les quals hi ha Véctor Ronda, Moove Cars, Gesstaxi Gestión, Prestige&Limousine, Aerocity o Siargao Directorship, entre d'altres. Pel que fa a les persones físiques querellades, hi ha el president d'Unauto a Catalunya, José María Goñi; el fundador i CEO de Cabify, Juan de Antonio, i d'altres directius i empresaris com Rosauro Varó, els germans Ortigüela, Rafael García Tapia González i Jaime Castellanos.



Citaran Competència

Álvarez va comparèixer en roda de premsa acompanyat per l'advocat de l'associació, Elpidio José Silva, i va explicar que abans de presentar la querella hi podrien incorporar el president de l'ACCO, Marcel Coderch. Silva, per la seva banda, va afegir que citaran el president de la Comissió Nacional del Mercat i la Competència, José María Marín Quemada.

Segons Tito Álvarez, els dos organismes públics «estan ajudant de forma descarada a crear un oligopoli». «Haurien de defensar el que és públic perquè són càrrecs públics», va dir el portaveu dels taxistes. En aquest sentit, va comentar que Uber va presentar la seva sortida a borsa fent «dumping» i «utilitzant diners per fer competència deslleial al transport públic per quedar-se'l». És bastant sospitosa aquesta actitud«, va sentenciar.

D'altra banda, Elpidio José Silva va destacar que la marxa d'Uber i Cabify de Barcelona quan se'ls va imposar per decret llei la precontractació de 15 minuts –aviat seran 60 minuts després que l'AMB ho aprovés aquesta setmana- va ser una manera de reconèixer que no estaven actuant de VTC sinó com a taxistes. En el cas de Cabify, que va tornar a la ciutat a principis de març, ho va exemplificar amb el «canvi de negoci» amb què es va emparar per tornar a operar. «És una pirueta fraudulenta», va dir.

Silva va assegurar que l'entramat empresarial que donaria cobertura a les plataformes VTC forma una «metàstasi societària» de 124 societats que depenen unes de les altres i les quals pengen d'una amb seu a les Illes Verges, però que es desconeix a qui pertanyen.