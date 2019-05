Agricultura convoca els ajuts al Pla d'arrencades de fruita de pinyol

El Departament d'Agricultura va anunciar el dimarts que s'havia publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) la convocatòria d'ajuts al Pla d'arrencades de fruita de pinyol, impulsat pel Departament. A partir del dimecres, la institució informa que els productors interessats ja s'hi poden acollir i tindran de termini 20 dies hàbils que computen des de l'endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC, és a dir, fins al 18 de juny.

Agricultura indica que podran participar en aquesta convocatòria els productors de préssec, nectarina, paraguaià i platerina que hagin fet arrencades de parcel·les plantades d'aquestes espècies des de l'1 de juliol de 2018 fins a la data de publicació de la convocatòria o bé que tinguin previst fer-les fins al 15 de juny de 2020.

La dotació màxima d'aquesta convocatòria és de 10 milions d'euros per al període 2019-2020; la màxima superfície subvencionable per a cada titular d'explotació és de 3 hectàrees, i l'import màxim a rebre serà de 5.000 euros per hectàrea, sempre d'acord amb les hectàrees totals sol·licitades en el Pla, explica el Departament, afegint que «la persona peticionària s'ha de comprometre a no plantar en la seva explotació arbres de les espècies incloses en el Pla, com a mínim en els 4 anys següents a l'arrencada amb ajut».