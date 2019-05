Consells per gestionar una cartera

Si ets jove i estàs començant a invertir, potser et vegis aclaparat per l'enorme quantitat d'informació i tantes opcions d'inversió disponibles. Copiar la forma d'inversió dels nostres pares no sempre és una bona idea, ja que cada període de la vida té unes circumstàncies, i no sempre la mateixa estratègia d'inversió és adequada per a totes les edats.

Malauradament són pocs els joves que tenen recursos per formar el seu hàbit d'estalvi i inversió. Aquells que comencen aviat a invertir per compte propi i de forma independent potser cometin alguns errors evitables, però aprendran lliçons que, amb el temps, marcaran la diferència entre l'èxit i el fracàs financer. Cada decisió d'inversió és important i suposa una oportunitat per aprendre.

Invertir en els actius adequats és un dels pilars de la inversió intel·ligent. Com a inversor jove, disposes del gran avantatge del temps. Quan invertim amb un horitzó temporal ampli (diversos anys), podem prendre decisions diferents a aquells que necessiten preservar el seu patrimoni a mitjà i curt termini. Aquesta capacitat de suportar volatilitat ens permet seleccionar actius amb més potencial de rendibilitat. I un dels lemes recurrents al món de la borsa és que com més risc, més rendibilitat.

Compte, perquè el següent pot ser fàcilment mal interpretat: seleccionar actius dolents no és el mateix que seleccionar actius amb més risc. Cada inversor té la seva pròpia definició de risc. Així, en l'àmbit acadèmic, risc és el mateix que volatilitat. No obstant això, molts inversors en valor opinen que risc és la pèrdua permanent de capital, i que la volatilitat és el que permet comprar actius a preus de ganga.

Tot depèn del període temporal que observis i prenguis en consideració. Per això, si ets jove i tens anys per davant, pots triar no estar excessivament pendent de la volatilitat dels mercats i invertir en bons actius per fonamentals. Invertir en renda variable a llarg termini ens permet participar del creixement econòmic general del món empresarial. Totes les estadístiques indiquen que a major termini d'anys, menys probable és que els resultats siguin negatius.