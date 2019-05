Constitució dels grups per fer front a la crisi dels cítrics

Ulldecona va acollir el divendres de la setmana passada la reunió de constitució dels grups de treball dels cítrics de les Terres de l'Ebre, amb productors i representants de cooperatives. La consellera del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la Generalitat, Teresa Jordà, va indicar que «la diagnosi de la situació actual del sector dels cítrics ens ha portat a la creació de tres grups de treball que hauran d'explorar com podem dur a terme una comercialització dels cítrics de l'Ebre de la millor manera possible», concretament de taronges i mandarines.

Jordà va destacar que un dels principals objectius d'aquests grups ha de ser «analitzar si tenim capacitat de fer canvis. Analitzar el marc general i com podem actuar des de les Terres de l'Ebre i com ens hem de coordinar amb altres territoris com el País Valencià, Múrcia o Andalusia». La consellera també va recordar que des de fa mesos el Departament d'Agricultura treballa conjuntament amb el sector per fer front a les dificultats de la campanya citrícola d'aquest any. Entre les accions que s'han dut a terme, Jordà va destacar l'ajut als productors per impulsar una circumscripció econòmica per reforçar el sector davant l'augment de les importacions procedents de Sud-àfrica. Segons detalla el Departament a través d'un comunicat, les circumscripcions econòmiques són instruments que han de permetre millorar la comercialització de la fruita dolça, sobretot en moments de crisi de preus. Agricultura informa que també s'ha arribat a un acord amb l'Agència Catalana del Consum per augmentar el control d'etiquetatge als punts de venda per fer valdre la qualitat del producte local davant les importacions. D'altra banda, s'ha reclamat al ministre d'Agricultura, Luís Planas, que vetlli per la situació i tiri endavant les accions acordades ara fa tres anys pel Senat per valorar i fer més forts els cítrics de l'Ebre. Una de les accions més destacades és ampliar la quota per enretirar del mercat de manera extraordinària taronges i clementines per transformar-les en sucs i destinar-les al Banc d'Aliments.



Mesures necessàries

El Departament apunta que una altra de les mesures reclamades és l'activació de la clàusula de salvaguarda per als cítrics. A través d'aquesta acció, un país membre de la Unió Europea (UE) pot obstaculitzar certes importacions originàries d'altres països membres quan aquestes importacions amenacen de pertorbar de manera greu el seu mercat interior. A més, s'han fet actuacions de promoció al mercat exterior via Prodeca, l'empresa pública adscrita a la conselleria dedicada a la promoció d'exportacions agroalimentàries. Així mateix, s'està treballant en l'impuls de la IGP Clementines de les Terres de l'Ebre per augmentar-ne el valor afegit. A més, el passat mes de febrer es va impulsar la campanya Vitamina Ebre per fer valdre els cítrics de l'Ebre, exercint un fort impacte a les xarxes socials.