Les empreses podran demanar ajuts a la Generalitat per a fins a 30 vehicles elèctrics

Les empreses establertes a Catalunya podran demanar ajuts per a l'adquisició de fins a 30 vehicles elèctrics dins del programa d'impuls de la mobilitat sostenible que promou des d'aquest dimarts el Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat, a través de l'Institut Català d'Energia. El programa està dotat amb prop de 7,3 milions d'euros i inclou subvencions tant per a la compra de vehicles, adreçades a empreses i a particulars, com per a la instal·lació de punts de recàrrega.

L'objectiu, indica el Govern, és avançar en la descarbonització del sector del transport, que a Catalunya «és el principal consumidor d'energia final», i s'alinea amb l'anunci d'emergència climàtica declarada per l'executiu la setmana passada.

L'adquisició se subvencionarà amb fins a 15.000 euros en funció de la tipologia del vehicle, una línia d'ajuts dotada amb 3,29 milions d'euros. En el cas dels turismes i les furgonetes lleugeres, per optar a l'ajut serà obligatori el desballestament d'un vehicle de més de 10 o 7 anys, respectivament, que hagi estat a nom del sol·licitant els darrers 12 mesos, amb la ITV passada a 16 de febrer i l'impost de tracció mecànica abonat el 2018.

Pel que fa a la implantació d'infraestructura de recàrrega, se subvencionarà tant la domèstica, com la convencional com la semiràpida i ràpida. I les subvencions seran tant per a particulars com per a empreses i administracions.

Aquesta línia comptarà amb una dotació de 3,14 milions d'euros. Els ajuts cobriran fins al 40% de la despesa en equips de recàrrega i obra civil associada –incloent-hi permisos, enginyeria i senyalització–, amb un màxim de 100.000 euros per beneficiari.



Préstec de bicicletes

També se subvencionarà la implantació de sistemes de préstec de bicicletes elèctriques. És una línia orientada a administracions, empreses i institucions que comptarà amb una dotació de 370.000 euros. L'ajut cobreix fins a un 30% de la despesa en projecte, obra civil, ancoratges i bases, les bicicletes i el programari de gestió, amb un màxim de 100.000 euros per sol·licitud.

Finalment, els ajuts cobreixen la implantació de mesures contingudes en plans de transport a la feina d'empreses. Aquesta línia té com a finalitat contribuir a aplicar mesures que formen part de Plans de transport al centre de treball o en Plans de desplaçament d'empresa, i comptarà amb una dotació de 510.000 euros.