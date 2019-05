La Fundació Emys col·labora amb la carta sostenible d'El Rebost de Can Moragues

El restaurant El Rebost de Can Moragues, ubicat a Riudarenes, va presentar el passat 27 d'abril la seva nova carta, acte que va anar a càrrec del xef català Sergi de Meià i que va acollir més de 80 comensals. Un dels punts afegits de la nova oferta de plats és que al seu darrere hi ha la Fundació Emys, entitat sense ànim de lucre que treballa per a la conservació de la natura, sobretot pel que fa a les zones humides i a la tortuga d'estany, i que, segons l'entitat, col·labora en el fet d'«acompanyar els pagesos i pageses de confiança en la gestió sostenible de les seves produccions» que, al seu torn, seran les que es faran servir a la cuina del restaurant.

La Fundació Emys descriu a través d'un comunicat que El Rebost de Can Moragues «és un espai de restauració amb botiga que té un estret vincle amb les estacions de l'any, on el producte fresc és de proximitat i d'Alt Valor Natural, i els plats s'adapten als productes ecològics de temporada». Segons l'entitat, els principals actors que donen vida al restaurant són els pagesos i els seus productes, que consisteixen principalment en varietats locals que es cultiven seguint una agricultura d'Alt Valor Natural com a metodologia, «una producció ecològica que fomenta la biodiversitat i millora la natura», apunta Emys. Concretament en la feina dels pagesos és on intervé la Fundació, tot treballant conjuntament per elaborar una nova carta centrada «en la qualitat gastronòmica que potencia la qualitat del producte saludable i sostenible».



Tastets de la carta

Fundació Emys constata que tots els plats de la nova carta d'El Rebost de Can Moragues tenen com a protagonista un ingredient de temporada i de proximitat. Alguns exemples són: el picadillo de xai, els bunyols de mesclum, l'estofat de mongetes i cansalada o la sopa de farigola i pa, entre d'altres.

Per altra banda, algunes consideracions de Sergi de Meià és que va guanyar el premi nacional al cuiner jove de l'any de l'Acadèmia Catalana de Gastronomia el 2009, és el president de la Fundació Institut Català de la Cuina i membre del moviment Slow Food.