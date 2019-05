Mapfre situa Catalunya com a objectiu de creixement i obrirà 70 noves oficines

Mapfre ha situat Catalunya entre els principals objectius de creixement i en aquesta aposta obrirà 70 noves oficines fins el 2020, de les quals 24 ja s'han posat en marxa. El pla preveu una inversió d'uns 12 MEUR per obrir les oficines que queden fins assolir la xifra marcada. Les noves obertures es faran arreu del territori, tot i que la gran majoria se situaran a la demarcació de Barcelona. Pel que fa a clients, el 2018 es va tancar amb 665.866 a Catalunya, un 3,13% més que el 2017. L'objectiu és mantenir aquest creixement del 2%-3%, segons va detallar el director general territorial a Catalunya, Ricardo José Garzo. En xifres generals, el primer trimestre del 2019 la companyia va assolir un volum de prop de 200 MEUR en primes a Catalunya, un 10% més.

El CEO de Mapfre Iberia, José Manuel Inchausti, va afirmar que Catalunya és un territori de «competència perfecta» perquè hi ha grans entitats financeres, seus de multinacionals del sector i també pimes competitives. «És el mercat de major competència d'assegurances (de l'Estat) i és un repte bonic tenir la màxima quota aquí», va manifestar.

Per la seva banda, Garzo va indicar que «mentre tothom opta per tancaments» Mapfre està obrint noves oficines. Ha afegit que les noves obertures es faran tant en grans en ciutats com en d'altres més petites, ja que l'objectiu és que tothom que ho vulgui pugui tenir accés a un servei de Mapfre. Del total de 70, 24 s'obriran a Barcelona i una vintena entre Tarragona, Lleida i Girona. Per tipologies, cinc seran de major volum i donaran suport a la resta, que seran oficines delegades on la inversió en local i mitjans la fa Mapfre però té delegada la gestió.

Garzo va explicar que l'evolució del negoci a Catalunya és «molt positiva» amb un creixement del 4,4% de les primes d'automòbils el primer trimestre i 50,1 MEUR de xifra total, un 5,2% en el cas dels habitatges i 16,9 MEUR, un 7,5% en el cas de les assegurances de salut amb un valor total de 41,2 MEUR i un creixement del 34% pel que fa a les de vida.