Unió de Pagesos diu que les europees «posen en joc» el model agrari actual

Unió de Pagesos (UP) va explicar aquest dijous a Lleida que, de cara a les eleccions europees de demà, demana a les forces polítiques que siguin conscients dels interessos de l'agricultura familiar, un model que reclama una Política Agrària Comuna (PAC) adreçada als professionals, un reforç de la presència dels productes agroalimentaris de la Unió Europea (UE) a través de l'etiquetatge i una revisió dels acords comercials per lluitar contra la competència deslleial. D'aquesta manera, UP reconeix que aquests comicis «posen en joc» el model agrari actual.

El sindicat defensa que la PAC reservi els pagaments directes per a l'agricultor genuí, és a dir, els ingressos agraris del qual suposen almenys un 25% del total de la seva activitat econòmica, amb l'excepció d'aquells perceptors de 1.250 euros o menys anuals. El sindicat també considera que els estats membres estableixin un pagament complementari per als agricultors i ramaders les rendes dels quals depenguin més d'un 50% de l'activitat agrària, així com vol que les referències històriques per fer els pagaments siguin substituïdes pel potencial agroeconòmic. A més, UP reclama que la condicionalitat de la futura PAC sigui ajustada a les actuals pràctiques beneficioses per al medi ambient i que les noves exigències siguin voluntàries i compensades.

El sindicat també desitja que la PAC estabilitzi els mercats i contempli reserves estratègiques, així com que desencadeni de manera objectiva les pertorbacions que poden tenir lloc al mercat. D'altra banda, Unió de Pagesos reclama que els estats puguin diferenciar els pagaments per a les explotacions en zones amb limitacions naturals, entre altres peticions.