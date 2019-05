Els investigats en la causa del Banc Popular declararan al setembre

Els investigats en la causa que analitza la gestió del ja extint Banc Popular començaran a declarar previsiblement el pròxim setembre en la fase d'instrucció d'aquest procés penal, segons les consultes a diverses fonts jurídiques pròximes al procés.

Al sumari de la causa s'ha incorporat l'informe públic realitzat pels perits del Banc d'España, Santiago Jesús Ruiz-Clavijo i Pablo Hernández Romeo. Així doncs, l'informe s'uneix a la resta de documentació recaptada necessària per a la fase de preparació del judici oral. Un cop acabi, els investigats seran cridats a declarar després de l'estiu, entre els quals es troben Ángel Ron i Emilio Saracho com a expresidents de Banc Popular, així com més d'una trentena de noms vinculats a l'entitat.



La retirada del Banc Santander

La sala penal de l'Audiència Nacional va donar la raó a Banc Santander fa poc menys d'un mes i va retirar la seva condició d'investigat en la causa, en una resolució que corregia al magistrat de la instrucció, qui va decidir imputar a l'entitat financera que presideix Ana Botín en considerar que havent comprat el Popular, havia de respondre per la responsabilitat penal en què aquest hagués incorregut, si bé es manté tota responsabilitat civil, de la qual mai s'ha discutit.

Un altre dels últims documents inclosos i enviats al Jutjat d'Instrucció número 4 de l'Audiència Nacional el passat 7 de maig va ser un expedient sancionador emès pel Banc d'Espanya a 41 antics gestors del Banc Popular com a conseqüència de presumptes incompliments durant 2014 i 2017 de la normativa relativa a la consolidació prudencial i als requeriments de recursos propis. Aquest expedient anava a quedar suspès fins que es resolgués l'aspecte penal, però l'Audiència Nacional va sol·licitar el seu trasllat. En paral·lel, el jutge d'instrucció José Luis Calama va dictar un acte per instar les acusacions particulars a agrupar-se en 10 amb l'objectiu d'aconseguir una millor gestió del procediment.