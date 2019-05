UGT critica les condicions de treball «precàries» dels repartidors a domicili

UGT va criticar ahir la situació en la qual els repartidors de menjar a domicili fan la seva feina, essent «precària, sense protecció i amb greus conseqüències sobre la seva salut», tal com s'ha demostrat, va dir el sindicat, després de la mort d'un d'aquests treballadors (els denominats riders) en ser atropellat el dissabte per un camió d'escombraries a Barcelona.

El sindicat va ressaltar l'«alt grau de sinistralitat» que es produeix en aquest sector, on aquests treballadors recorren entre 60 i 80 quilòmetres diaris amb bicicleta. «Al cap de sis mesos, el treballador té un accident greu que, en la majoria dels casos, no són tractats com un accident laboral, com correspondria, sinó com a malaltia comuna», va posar de manifest UGT. Un repartidor de 22 anys va morir dissabte a la nit en ser atropellat per un camió d'escombraries a la Gran Via, en la confluència amb el carrer Balmes. La víctima anava en bicicleta. L'accident va tenir lloc entre les 23 i les 23.30 hores. Es van activar patrulles de la Guàrdia Urbana i dotacions del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). En un comunicat, l'empresa va lamentar profundament els fets i va explicar que està col·laborant «estretament» amb les autoritats per determinar les causes d'aquest «lamentable» succés.

Des del compte #GlovoNosMata, aquest grup de treballadors va subratllar que feia molt de temps que avisaven que un accident d'aquest tipus acabaria per passar. «La precarietat ens mata, Glovo ens mata. No permetrem ni una mort més. Prou!», van afegir.

Segons va denunciar UGT, «el negoci de les plataformes digitals es basa en l'explotació de les persones». «L'ocupació que ofereix és precària, abusiva, insegura i posa en risc de debò la salut d'aquestes persones. En aquest sentit, les plataformes digitals han trobat la clau del despropòsit en la reforma laboral, que dona raó de ser a aquests tipus de treballs desregulats, que vulneren la legalitat laboral vigent en considerar als seus empleats com a autònoms quan són assalariats».



Una concentració de denúncia

El sindicat IAC-FAA va convocar una concentració a la seu de Glovo de Barcelona ahir a la tarda. L'organització va iniciar tot un procés de denúncia per aconseguir que els repartidors siguin reconeguts com a treballadors assalariats. Un dels punts que sempre han criticat és la falta de protecció en matèria de riscos laborals i la fragilitat del col·lectiu davant dels accidents. «S'ha pogut constatar el pitjor dels pronòstics, ser fals autònom mata», va concloure IAC-FAA. A la concentració es van cremar diverses cistelles de l'empresa davant de la seva seu a mode de rebuig.

La Unitat d'Investigació i Prevenció de l'Accidentalitat (UIPA) de la Guàrdia Urbana s'ha fet càrrec de la investigació de l'accident. Quan s'esclareixin els fets, Glovo iniciarà els tràmits per activar l'assegurança privada que cobreix l'activitat realitzada pel repartidor en casos d'accident. També va aprofitar per demanar «màxima prudència» fins que les autoritats resolguin el que va passar.

UGT va recordar que ja ha denunciat davant la Direcció General de Treball (DGT) les principals plataformes digitals de repartiment, com són Deliveroo, Glovo, Stuart i Ubereats, en considerar que els seus models de negoci es basen en una «interpretació molt abusiva de la condició de treballador autònom, incompatible amb la legalitat». El sindicat ja ha aconseguit diverses sentències que confirmen que els treballadors d'aquestes plataformes són treballadors de l'empresa i les tres últimes han sigut contra Glovo.