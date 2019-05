UGT demana a Inspecció de Treball que sancioni les empreses que no compleixin amb el registre de jornada

La UGT ha demanat aquest dilluns a Inspecció de treball que sancioni les empreses que no compleixin amb el Registre de Jornada. La secretària de Política Sindical de la UGT de Catalunya, Núria Gilgado, ha afirmat que fa "molts anys" que algunes empreses estan vulnerant el dret dels treballadors, com per exemple en matèria de descansos, i això està repercutint en la seguretat i salut de les persones treballadores. Amb el Registre de Jornada, el sindicat espera que la situació es reverteixi i per això han demanat a Inspecció de Treball que posi "tots els seus esforços" en controlar que es compleixi la normativa. Gilgado ha apuntat que, de moment, no han posat cap denuncia perquè estan "donant temps a les empreses a negociar" la manera com fer el registre. Però, ha afegit, hauran de denunciar a aquelles que no ho estiguin fent o hagin establert un sistema que creuen que no és "l'adient" perquè s'està vulnerant el dret dels treballadors.

Segons la UGT, durant el 2018 a Catalunya va haver-hi al voltant de 77 milions d'hores de treball extraordinàries que es podrien traduir a 77.000 llocs de treball de jornada completa, dades que, ha explicat Núria Gilgado, han anat en augment cada any. Ha denunciat que la meitat d'aquestes hores no s'han remunerat, ni cotitzat a la seguretat social, ni tampoc s'han traduït en descansos pels treballadors. Com a conseqüència, ha afegit, "milers de persones treballen gratuïtament".

A l'Estat espanyol estableixen que són aproximadament 335 milions d'hores extraordinàries que es traduirien en 190.000 llocs de treball. A més, des del sindicat indiquen que més del 60% dels treballadors fan una jornada laboral de més de 40 hores setmanals i que, d'aquests, més del 10% treballen més de 45 hores setmanals. La secretària de Política Sindical de la UGT de Catalunya ha recordat que aquest any se celebra el 100è aniversari de la vaga de La Canadenca i que encara hi ha "milers de treballadors" fent una jornada laboral per sobre de les 40 hores setmanals.

Núria Gilgado ha explicat que consideren que l'única forma per tal de poder controlar que els treballadors reben una contraprestació idònia a la jornada que treballen és el Registre de Jornada. Així mateix, ha afegit que aquesta norma permetrà als treballadors poder exercir el seu dret a la conciliació de la vida laboral i familiar i tenir una jornada estipulada amb un horari d'entrada i sortida establert.