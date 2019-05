La fabricació de vehicles a l'Estat cau un 16% durant el mes d'abril

La fabricació de vehicles va caure un 16% a l'Estat a l'abril, amb un total de 224.620 vehicles, segons dades de l'Associació Espanyola de Fabricants d'Automòbil i Camions. Amb aquest ja són quatre els mesos de caiguda de la fabricació, amb un total acumulat del 5,5% en els quatre primers mesos de l'any. En un comunicat, Anfac va explicar que la producció espanyola es veu afectada per la «debilitat» dels mercats europeus, on la matriculació s'ha reduït un 0,4% a l'abril. Per tipologies, la producció de turismes va baixar un 16,2% fins als 179.230 vehicles, la de tot-terrenys, un 34,4%, amb 3.085 unitats, i la de vehicles comercials i industrials, un 15,22%, amb 42.305 unitats. Pel que fa a l'exportació, el descens és del 14% amb 184.766 vehicles. En els quatre primers mesos de l'any la davallada és del 4% en comparació amb el mateix quadrimestre del 2018.