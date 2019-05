El Banc d'Espanya recomana redefinir el sistema de pensions

El Banc d'Espanya apunta que s'hauria de retardar l'edat de jubilació a mesura que augmenta l'esperança de vida i modificar el sistema de fixació de prestacions. «Retardar les necessàries reformes del sistema públic de pensions podria contribuir a fer que la distribució del cost de la reforma entre diverses generacions s'hagi de fer de forma menys equitativa i amb el cost d'una major incertesa», avisa.

Per altra part, l'organisme constata les dificultats d'accés a l'habitatge i «l'elevat» augment dels preus del lloguer a l'informe anual del 2018 però no veu «adequat» limitar els preus dels habitatges de lloguer. «Segons l'evidència internacional, aquest tipus de mesura no només redueix l'oferta sinó que també pot afavorir un deteriorament important dels immobles», afirma l'ens presidit per Pablo Hernández de Cos.



Augmentar el lloguer

El Banc d'Espanya sosté que cal «donar prioritat» a les polítiques dirigides a afavorir l'oferta d'habitatge de lloguer i creu «convenient millorar la seguretat jurídica» perquè els propietaris d'immobles apostin per ofertar els habitatges en règim de lloguer. A banda, el supervisor també recomana «redefinir» el sistema de pensions per fer front a l'envelliment de la població, amb criteris de «sostenibilitat financera».