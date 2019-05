El Banc Santander tancarà 37 oficines de les 97 que té a Girona

El Banc Santander preveu tancar fins a 37 sucursals a les comarques gironines, segons l'ERO que va donar a conèixer divendres i que afecta, especialment, Navarra, La Rioja i Castella-la Manxa. Les oficines que es clausuraran a les comarques gironines representen gairebé el 40% de la xarxa del banc en la demarcació: l'entitat compta amb 97 sucursals. Les oficines que es clausuraran a Catalunya són 160 de 600 sucursals, de les quals més de 365 corresponen a la xarxa pròpia i unes 230, a la del Banc Popular.

El nombre més gran d'oficines es tancaran a Barcelona, on es preveu clausurar 91 sucursals, el 22% del total; a Girona es tancaran 37 sucursals, d'una xarxa de 97; a Tarragona, 17, d'una xarxa de 50, i a Lleida, 15, d'una trama de 52 sucursals.

Per altra part, el Banc Santander va proposar ahir als sindicats un pla de prejubilacions a partir de 55 anys amb el 65% del sou, que s'eleva fins al 70% per als majors de 58 anys, han avançat fonts de la negociació.

La idea traslladada en una reunió per reduir la seva plantilla en més de 3.700 empleats implica oferir prejubilacions als qui tinguin entre 55 i 57 anys, amb més de 15 anys d'antiguitat, del 65% del sou fins als 63 anys, o el 55% més complements voluntaris.

Per a aquells treballadors que tinguin entre 58 i 62 anys, igualment amb 15 anys d'antiguitat, s'ofereixen prejubilacions amb el 70% del salari fins als 63 anys, o el 65% del sou més la meitat dels complements. Als qui tinguin 62 anys o més se'ls ofereix cobrar 20 dies per any treballat amb el topall de 12 mensualitats.

Per als que estan entre els 53 i els 54 anys, el banc ofereix una indemnització que pot arribar fins als 350.000 euros, però que es calcula tenint en compte el 60% de l'import pensionable de sis anualitats; mentre que als de menys edat se'ls ofereix una indemnització de 33 dies per any amb el topall de 18 mensualitats.

Fonts sindicals coincideixen que la proposta no està en sintonia amb processos d'ajustos d'ocupació similars, ni tan sols amb l'últim, escomès en els serveis centrals del banc després de la integració de Popular, la qual cosa els resulta «preocupant».

Per a CCOO es tracta d'una proposta «avara» i per a CGT, d'una primera proposta amb condicions «molt a la baixa».

UGT opina que en una gran empresa amb alts beneficis i milers d'empleats majors de 55 anys en plantilla, qualsevol ajust hauria de fer-se a través d'un pla de prejubilacions a mitjà termini i no amb un ERO.

L'empresa també ha plantejat mesures addicionals de mobilitat per als treballadors que es vegin afectats pel tancament de les 1.150 oficines previstes.

El banc proposa una prima única de 6.000 euros per a qui hagi de desplaçar-se ara entre 75 i 100 quilòmetres més el quilometratge durant 6 anys. En el cas que la mobilitat impliqui canvi d'illes, s'abonaran 9.000 euros bruts anuals durant 12 anys.