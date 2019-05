El jurat ja ha triat les guanyadores del premis eWoman Girona 2019

Quan falten dues setmanes per a l'eWoman Girona, una jornada organitzada per Diari de Girona que té com a objectiu servir d'altaveu als casos d'èxit de les dones que han destacat per la seva trajectòria professional i el seu lideratge en l'entorn digital, ahir una comissió d'experts va decidir les guanyadores dels premis eWoman Girona que es lliuraran el proper 13 de juny al Palau de Congressos de Girona.

El jurat es va reunir per decidir els tres premis (Trajectòria professional, Negoci on-line i Xarxes socials) entre les candidatures rebudes.

A 'Trajectòria professional by CaixaBank' es valora el compromís social i el treball que les dones candidates desenvolupen al llarg de la seva vida laboral.

En la categoria de 'Negoci Online' el jurat premia dones disruptives que, amb entusiasme, esforç i imaginació, han aconseguit transformar la seva il·lusió en un negoci consolidat en l'entorn digital.

I a 'Mèrit Esportiu by LaLiga' es reconeix a les dones amb un recorregut esportiu destacable a les comarques gironines

El jurat l'han format: Carol López, cap de Relacions Institucionals i Protocol de l'Ajuntament de Girona; Anna M. Pla Boix, delegada per la Igualtat de Gènere de la Universitat de Girona; M. Rosa Agustí, presidenta de l'Associació Gironina d'Empresàries; Josep Maria González, director d'Àrea de Negoci de Caixabank a Girona; Jordi Roura, cap d'Esports de Diari de Girona; Laura Fanals, cap de Política del Diari de Girona; Anna López, directora comercial de Diari de Girona i Anna Salamaña, directora de Desenvolupament de Negoci de Diari de Girona.

La jornada eWoman, organitzada per Diari de Girona i Prensa Ibérica amb el patrocini de LaLiga, la Universitat de Girona, Oliva Motor, Fibracat i Endesa, impulsat per CaixaBank i amb la col·laboració de Dermika, Palace Woman, l'Ajuntament de Girona, Prat Sàbat, Giah i l'Associació Gironina d'Empresàries comptarà amb ponències d'empresàries gironines, una activitat de coaching i el lliurament dels premis eWoman.