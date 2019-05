Suspès cautelarment el concurs dels viatges de l'Imserso

El Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals (TACRC), dependent del Ministeri d'Hisenda, ha concedit la mesura cautelar sol·licitada per la patronal hotelera que va impugnar els plecs del concurs dels viatges de l'Imserso per a les temporades 2019/2020 i 2020/2021, per "els perjudicis de difícil o impossible reparació que puguin derivar de la continuació del procediment de licitació".

La Confederació Espanyola d'Hotels i Allotjaments Turístics (CEHAT) va impugnar a principis de maig els plecs del concurs dels viatges de l'Imserso, després de rebre llum verda de les 51 associacions hoteleres a les que representa (15.000 establiments i 1,8 milions de places), per considerar que "lesionen greument" els interessos del sector i ser "absolutament incompatibles" amb el producte de qualitat que han d'oferir.

La decisió del tribunal, que paralitza l'actual procediment de contractació dels viatges de l'Imserso per a les dues pròximes temporades provisionalment, no entra però en el fons de l'assumpte.

En la seva resolució preliminar, a la qual ha tingut accés Europa Press, indica que "l'anàlisi dels motius que fonamenten la interposició dels recursos posa de manifest que els perjudicis que podrien derivar-se de la continuïtat pels seus tràmits del procediment de contractació, són de difícil o impossible reparació, pel que procedeix a suspendre provisionalment aquest fins al moment que es dicti la resolució del recurs".

En un comunicat, la patronal hotelera assenyala que amb aquesta decisió es soluciona la primera de les actuacions i la primera de les incògnites: "de moment no es licitarà el programa a cap dels aspirants fins a tant quan el mateix tribunal resolgui sobre el fons de l'assumpte ".

La patronal hotelera explica que l'estimació de la mesura cautelar per part del Tribunal, "si bé no condiciona el resultat del procediment, certifica que compleix un dels requisits fonamentals del procediment, és a dir, que el recurs té una base jurídica sòlida" .

Per això, s'han mostrat satisfets amb aquesta resolució preliminar, i esperen poder reunir-se amb els responsables dels ministeris d'Indústria, Comerç i Turisme i de Sanitat i Assumptes Socials per poder consensuar una sortida a aquest conflicte que pugui satisfer a tots els implicats.