El cassanenc Eduard Bosch presidirà la Cambra de Sant Feliu de Guíxols

De les tres Cambres de Comerç gironines, la de Sant Feliu de Guíxols serà la primera que faci efectiu el relleu a la presidència. La constitució del ple –que integren dinou vocals– es farà avui les deu del matí. D'aquí en sortirà també el comitè executiu i el nou president, que ja té nom. L'empresari cassanenc Eduard Bosch substituirà el fins ara president, Joan Puig, en el càrrec. Llicenciat en Direcció d'Empreses a la Universitat de Winthrop (Estats Units), Bosch porta tretze anys vinculat a la Cambra. Primer com a vocal, i durant aquest mandat que ara es tanca, com a vicepresident segon del comitè executiu. Un càrrec que ha exercit durant nou anys, arran del retard en el procés d'eleccions a cambres. La de Bosch és una candidatura de consens i serà, per tant, l'única que optarà a la presidència. L'empresari assegura que encapçalant la Cambra fa «un pas més» en la seva dedicació a l'ens. «Crec que puc aportar projectes beneficiosos a l'empresariat per ajudar les pimes a internacionalitzar-se, dinamitzar el sector turístic i donar suport als petits comerciants perquè adoptin les noves tecnologies», subratlla.