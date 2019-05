El Cercle d'Economia alerta de la pèrdua de poder català i exigeix prioritzar la gestió

El president del Cercle d'Economia, Juan José Brugera, va alertar que «la pèrdua de poder econòmic de Catalunya comença a notar-se», i va demanar donar prioritat a la gestió del dia a dia. Brugera va llançar aquest missatge en presència del president de la Generalitat, Quim Torra, que va inaugurar la XXXV Reunió del Cercle d'Economia, que se celebra a Sitges.

Va assegurar que si bé «no s'han fet realitat aquells auguris que presagiaven una caiguda radical de l'activitat econòmica a Catalunya, la pèrdua de poder econòmic comença a notar-se», cosa que pot portar a un «deteriorament» de l'economia catalana, va avisar.

Com és tradicional, el president del Cercle d'Economia, un important lobby empresarial català, va aprofitar la inauguració d'aquestes jornades econòmiques per traslladar al president de la Generalitat les seves inquietuds sobre el clima polític, marcat pel conflicte polític català.

Brugera va instar els poders públics a «compartir un full de ruta» amb l'empresariat per «recuperar la veu i la influència» de Catalunya als «centres de poder espanyols i europeus».

Igual que en d'altres edicions d'aquestes jornades econòmiques, el Cercle d'Economia va insistir en la conveniència de «canalitzar» el conflicte català «per la via del diàleg i la negociació».

De fet, el president del Cercle va recordar a Torra, citant l'última enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO), que l'anomenada «tercera via» és l'opció que més suports suscita entre els catalans.

«Malgrat la gravetat (del conflicte polític), ens neguem a pensar que l'única perspectiva que hi hagi pel davant és el deteriorament de la convivència cívica, la polarització política i la desconfiança empresarial», va sentenciar Brugera.

En aquesta línia, Brugera va posar el Cercle d'Economia, del qual formen part les grans corporacions catalanes, «a disposició» del Govern i dels partits polítics catalans per «conformar un projecte factible, compartit i ambiciós» per a Catalunya.

Durant el seu discurs introductori, Brugera va opinar també que «mentre es van donant passos en la recerca d'una sortida consensuada al conflicte polític, creiem que és fonamental prioritzar el govern de les coses».

D'aquesta forma, el president del Cercle va cridar l'executiu català a atendre prioritàriament la gestió del dia a dia, perquè «l'orientació sovint única al conflicte polític ens porta a debilitar l'acció de govern en qüestions que afecten el dia a dia dels ciutadans», va dir.

En aquest punt, Brugera va urgir a «preservar la qualitat dels serveis públics» i fins i tot a obrir un debat sobre l'orientació de les polítiques públiques en qüestions com l'educació, la sanitat o el benestar social, i va lamentar que no es pugui obrir aquest debat perquè «el conflicte polític ho omple tot».



Torra es reitera en el referèndum

El president de la Generalitat, Quim Torra, va demanar a l'empresariat català que s'«impliqui» per defensar a Catalunya i a Madrid la celebració d'un referèndum d'autodeterminació; una opció de «radicalitat democràtica», va dir, que «vol el 80% dels catalans». Torra s'ha dirigit als empresaris i directius presents en la jornada per reclamar-los que participin i s'involucrin en la recerca d'una «solució transformadora» per a Catalunya.

«No es tracta de si som independentistes o unionistes», va subratllar el president, que va reclamar als empresaris que se situïn «a primera fila» a l'hora de defensar un referèndum «per decidir el futur del país», que «és l'únic camí d'estabilitat i progrés possible».

Torra va incidir en aquesta idea i va emplaçar els empresaris a parlar «alt i clar aquí i a Madrid» per fer saber que estan «al costat de la radicalitat democràtica i al costat d'allò que els ciutadans decideixin a les urnes».

«Demano la seva implicació per fer de Catalunya un país millor i per exigir que la pulcritud i qualitat democràtica de les institucions de l'Estat espanyol es corresponguin a l'Europa del segle XXI», va insistir Torra.

Segons va relatar el president, en aquests moments l'Estat espanyol està immers en una «deriva repressiva» que va començar a l'octubre del 2017 i que no s'ha atenuat amb l'arribada del PSOE al Govern.

Torra va mantindre que les divergències polítiques «no es poden resoldre per la via dels tribunals, la presó i judicis», sinó que una societat madura ha de poder decidir el seu futur »parlant, proposant, debatent i votant». Per intentar convèncer els empresaris presents, ha plantejat un paral·lelisme: »Vostès podrien tirar endavant si no disposessin de tot el poder de decisió per emprendre camins que els facin ser més competitius? Això és el que volem. Són vostès els que millor poden entendre que vulguem tenir totes les eines i competències per al nostre país».

Torra, que s'ha proposat fer una intervenció »optimista», ha reivindicat que malgrat la falta de recursos i competències l'economia catalana marxa bé, aliena al context polític.

Un diagnòstic sensiblement diferent del que ha fet el president del Cercle d'Economia, Juan José Brugera, també present en la inauguració de la trobada, que ha alertat que »la pèrdua de poder econòmic de Catalunya comença a notar-se», i ha demanat donar prioritat a la gestió del dia a dia.

Brugera ha exposat que, encara que »no s'han fet realitat aquells auguris que presagiaven una caiguda radical de l'activitat econòmica a Catalunya, la pèrdua de poder econòmic comença a notar-se», cosa que pot portar a un »deteriorament» de l'economia catalana.

Per a evitar-lo, el president del Cercle ha instat els poders públics a »compartir un full de ruta» amb l'empresariat per »recuperar la veu i la influència» de Catalunya als »centres de poder espanyols i europeus».