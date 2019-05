Faran més inspeccions de treball a l'estiu en el sector de l'hostaleria al Baix Empordà

El Departament de Treball farà més inspeccions a l'estiu per detectar pràctiques fraudulentes al sector de l'hostaleria i restauració del Baix Empordà. No s'incrementaran el nombre d'inspeccions que es fan al llarg de l'any sinó que es redistribuiran de manera que una part important es concentrarà en la temporada alta. És una de les demandes que el sector, a través de la Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme de la Costa Brava Centre, ha traslladat durant una reunió de treball que s'ha fet a Platja d'Aro (Baix Empordà) on també hi han assistit representants del Departament d'Economia. Durant el 2018 es van fer prop de 1.400 inspeccions al sector a comarques gironines i es van regularitzar uns 1.000 llocs de treball que no complien amb la normativa.