Honda obre el nou concessionari a Girona per mantenir el liderat

El concessionari oficial Honda per Girona i província va inaugurar ahir la seva nova botiga i taller a carretera Barcelona a la ciutat de Girona. Blanmoto compta amb el suport del Grup Blanch, un grup familiar que dirigeix ara Lluís Maria Blanch creat el 1947 que és tot un referent en el món del motor. Les noves instal·lacions molt modernes i funcionals de més de 900 metres quadrats van ser inaugurades amb un acte senzill pel president de la marca a Espanya i Portugal, Marc Serruya. A l'estrena van assistir també el regidor de Mobilitat, Joan Alcalà, així com altres representants institucionals i empresarials de la ciutat.

El president d'Honda a Espanya, Marc Serruya, va posar com a objectiu mantenir la mateixa quota de mercat, ja que ara mateix Honda és la líder en motos a la província de Girona amb gairebé un 30% de quota del mercat. Tanmateix ha exigit al seu equip que incrementi les vendes fins a arribar a les 1.600 unitats anuals durant aquest 2019. L'any passat Blanmoto va aconseguir un dels millors resultats de la xarxa de Concessionaris Honda a totes les àrees de negoci, i va passar a formar part de l'Executive Dealer Club 2018.

«Som el principal fabricant de motors del món, amb 32 milions d'unitats cada any. D'aquests, més de vint milions es destinen a motos, per la qual cosa som un gran proveïdor de mobilitat», va assenyalar Serruya, la qual cosa ens situa, si comptem les unitats venudes sota una mateixa marca, com la quarta més venuda en el món. A Espanya venem 32.000 motos, mercat en el qual som líders, i vuit mil automòbils, un sector en el qual volem tenir la quota que correspon a la nostra marca.

Els equipaments són d'última generació, tot està centralitzat en una sola planta i climatitzat perquè el client s'hi senti com a casa. Aquestes millores s'han fet realitat gràcies a l'ajuda de la marca. La nova botiga i taller compleix amb els requeriments dels clients i els treballadors, ja que genera un confortable espai de treball i alhora pròxim i familiar per als clients habituals.Nascut com a concessionari de cotxes, el grup humà s'ha adaptat fàcilment al canvi gràcies a la seva passió per la moto. «Som uns apassionats de les motos. Poder treballar amb el que t'agrada et fa sentir molt a gust», va explicar Toni Homes, gerent i líder d'un grup de treballadors que té al davant el repte de fer créixer també la marca en el servei postvenda. Es tracta d'un equip d'experts amb una àmplia experiència en motocicletes i un gran coneixement d'Honda. El perfil del client que ve a la recerca d'un cotxe o d'una moto és molt diferent. «La moto és una passió, és personal. Tothom té el seu model, el seu pilot i el seu color» explica Toni Homs, gerent del concessionari Blanmoto. L'elecció de l'emplaçament, a la sortida sud de Girona, però encara en una zona urbana de creixement ha de permetre tenir més afluència de gent i és més visible. Ofereixen tota mena de serveis: des de la venda directa de motos, a fer les assegurances, finançar tota classe de reparacions o la venda de tot l'equipament complet.