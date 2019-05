Lasentiu de Maçanet estudia implantar-se a Salamanca

L'empresa de de transformació i reciclatge de plàstics Lasentiu amb seu a Maçanet de la Selva ha mostrat la seva intenció de crear una planta en Béjar, a la província de Salamanca, amb una entitat interessada a llançar aquesta inversió. Lasentiu va confirmar ahir l'interès del projecte, però només va concretar que estan encara estudiant la viabilitat.

La intenció dels empresaris, que ja coneixen la ciutat i que han mantingut converses amb l'Ajuntament, seria instal·lar-se en el polígon industrial gràcies als avantatges econòmics que ofereix el Pla de Reindustrialització. L'empresa es planteja també la possibilitat d'adquirir una antiga nau tèxtil com a complement a la seva activitat. Es tracta d'una empresa, d'una desena de treballadors, que elabora fonamentalment mobiliari urbà amb plàstic reciclat a través d'un procés no contaminant. Està especialitzada també en components per a cadires i elements de ferreteria i jardineria.



Vendre a Portugal i Castella

L'objectiu de la companyia Lasentiu és el de convertir la factoria de Béjar en l'epicentre del seu negoci en l'oest espanyol aprofitant la seva ubicació i comunicacions, pròximes a Madrid i Portugal, però també a Galícia, Andalusia, Extremadura i Castella i Lleó.